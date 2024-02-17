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Два участка на центральных улицах Новосибирска стали односторонними — схема

Новые правила начали действовать с сегодняшнего дня

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Водителей просят быть внимательнее во время проезда

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Два участка на центральных улицах Новосибирска стали односторонними сегодня, 17 февраля. Об этом ранее сообщили в пресс-центре мэрии.

Решение об изменениях приняли на заседании рабочей группы по дорожному движению, специалисты посчитали, что новая схема нужна для эффективности и безопасности. Так с 17 февраля проехать только в одну сторону можно будет по улице Октябрьской на участке от Красного проспекта до улицы Советской и по улице Коммунистической от улицы Советской до Красного проспекта.

Водителей просят быть внимательными при проезде, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения.

Недавно НГС опубликовал карту со всеми камерами, которые штрафуют за непристегнутый ремень. Кроме того, появился комплекс, который штрафует за телефон в руках автомобилиста.

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