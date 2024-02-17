Два участка на центральных улицах Новосибирска стали односторонними — схема

Два участка на центральных улицах Новосибирска стали односторонними сегодня, 17 февраля. Об этом ранее сообщили в пресс-центре мэрии.



Решение об изменениях приняли на заседании рабочей группы по дорожному движению, специалисты посчитали, что новая схема нужна для эффективности и безопасности. Так с 17 февраля проехать только в одну сторону можно будет по улице Октябрьской на участке от Красного проспекта до улицы Советской и по улице Коммунистической от улицы Советской до Красного проспекта.