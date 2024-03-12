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Дороги и транспорт

В Новосибирске появится новый кольцевой маршрут от остановки «Учительской» — показываем на карте

Маршрут начнет работу с 13 марта

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Автобус будет проезжать по площади Калинина до Ботанического жилмассива

В среду, 13 марта, в Новосибирске заработает новый муниципальный маршрут №33, который станет кольцевым на улице Учительской. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Маршрут № 33 «Ул. Учительская — Ботанический ж/м — Ул. Учительская» пройдет по улице Богдана Хмельницкого, улице Бардина, улице Новой, улице Магаданской, улице Даргомыжского, улице Залесского, улице Дуси Ковальчук, площади имени Калинина, улице Дуси Ковальчук, улице Плановой, улице Жуковского, улице Северной, улице Дачной, улице Дмитрия Донского, Красному проспекту, площади имени Калинина, улице Дуси Ковальчук, улице Залесского, улице Даргомыжского, улице Магаданской, улице Новой, улице Бардина, улице Богдана Хмельницкого.

С 1 марта в городе запустили новый маршрут троллейбуса до «Стрижей», но отменили автобус. Обслуживать маршрут №5 будут троллейбусы с увеличенной дальностью автономного хода, единиц транспорта также должно стать больше — до 25 штук. В будущем планируется укомплектовать маршрут № 10 по схеме «Улица Амбулаторная» — «Вокзал Новосибирск-Главный».

Мэрия Новосибирска в конце прошлого года опубликовала постановление, в котором указано, что с 2024 года по 2028 год ряд маршрутов отменят, чтобы сократить дублирование, исключить экономически неэффективный и невостребованный общественный транспорт. Взамен власти предлагают модернизировать существующую транспортную сеть: изменить и продлить старые маршруты, увеличить на них количество транспорта и создать новые схемы движения. По плану, за 4 года уберут примерно 57 маршрутов, добавят 8 новых и продлят некоторые существующие.

Позже в мэрии объяснили, что оптимизация маршрутов проводится в рамках развития транспорта — эти меры предусматривают «формирование каркаса сети с переходом на муниципальные контракты». Таким образом власти решили, в частности, поэтапно заместить маршруты с небольшими транспортными средствами на более вместительные.

НГС также писал о том, что перевозчики бьют тревогу из-за нехватки водителей общественного транспорта. Проблема коснулась и частных, и муниципальных маршрутов. Жители города жалуются на долгое ожидание, а мэрия говорит, что сотрудников нет.

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