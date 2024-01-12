Проезд по улице Плахотного закрыли после вчерашней коммунальной аварии

Дорогу на улице Плахотного районе дома №107 перекрыли после крупной коммунальной аварии. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Ограничение на участке будет действовать до 23 января из-за работ на теплотрассе ООО «НТСК». Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
Авария произошла ночью на улице Плахотного, там прорвало 50-летнюю трубу — ее проложили в 1974 году. Сообщение от диспетчера НТСК о дефекте на теплотрассе поступило в 01:38, в 01:40 вода побежала по дорогам на улице Плахотного, 72 и 107. Бригады НТСК направили на место аварии.
В первые несколько минут после прорыва жители домов слышали странный шум от батарей, как будто по ним кто-то стучал, позже в СГК объяснили, что из-за дефекта вода сливалась в поврежденный участок. Из-за коммунальной аварии пострадали автомобили, часть школьников перевели на дистанционное обучение, а пациентов медицинских учреждений отправляли на другой берег.
Работы по устранению дефекта завершили вечером 11 января, но теплоснабжения вернулось не во все дома. Жильцы разных улиц жалуются на отсутствие теплоснабжения в Кировском и Ленинском районах, СГК обещает, что тепло вернется до 18:00 12 января.
НГС выяснил, что на левом берегу Новосибирска особенная система теплоснабжения: источники тепла на левом берегу — ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Кировская котельная — соединены трубами в единую закольцованную систему. Поэтому один случай может парализовать почти весь берег.
Вчерашнее ЧП стало первым в 2024 году в Новосибирске, но не в России — и далеко не факт, что последним. НГС пообщался с экспертами, чтобы узнать, почему, несмотря на ежегодные ремонты, трубы в Новосибирске продолжают рваться.