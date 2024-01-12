Новосибирцы второй день мерзнут в домах из-за крупной коммунальной аварии — карта холодных домов

Часть домов на левом берегу Новосибирска к утру 12 января остается без отопления. Вчера, 11 января, в Ленинском районе произошла крупная коммунальная авария, тепло и горячую воду отключили вболее чем 100 зданиях. Вечером коммунальщики отремонтировали участок, теплоснабжение начали восстанавливать. Но в некоторых квартирах батареи до сих пор остаются холодными, кое-где нет и горячей воды. НГС попросил горожан прислать адреса домов, в которых еще есть перебои с теплоснабжением, и составил карту холодных домов.
Сообщения о проблемах с отоплением поступили от жителей Северо-Чемского жилмассива, микрорайонов Горский, Башня, домов на улицах Станиславского, Карла Маркса и других частей левого берега. Горожане отмечают, что в квартирах холодно второй день, кое-где уже дали горячую воду.
В пресс-службе СГК сообщили, что тепло подали для всех жителей домов, управляющие компании еще ведут запуск систем теплоснабжения в домах — для этого привлечены 69 бригад жилищных организаций. Сотрудники СГК продолжают регулировку гидравлических режимов, но на это требуется время.
По данным компании на 07:00, проблемы с теплоснабжением сохраняются в домах Ленинского и Кировского районов на улицах 9 Гвардейской Дивизии, Связистов, Космической, Паласса, Бурденко, Мира, Комсомольский. Саввы Кожевникова, Ватутина, в микрорайонах Горский и Башня, жилмассиве Затулинский.
— Ожидаем, что нормальное теплоснабжение восстановится сегодня до 18.00. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и стараемся выполнить работу как можно быстрее, — сообщили в СГК.
Авария произошла ночью на улице Пархоменко, там прорвало 50-летнюю трубу — ее проложили в 1974 году. Сообщение от диспетчера НТСК о дефекте на теплотрассе поступило в 01:38, в 01:40 вода побежала по дорогам на улице Плахотного, 72 и 107. Бригады НТСК направили на место аварии.
После об аварии рассказали руководителям управляющих компаний, мэрии, администрации Ленинского и Кировского районов. На месте работала техника от ДЭУ-3, проводили грейдирование улиц Троллейной, Демьяновской, Пермской. Рано утром затопило трамвайные пути в районе улицы Троллейной, 18 у остановки «Хлебзавод», маршруты трамваев № 18 и 10 изменили. В 06:35 в Ленинском районе отключили 237 объектов от отопления и горячей воды, чтобы определить дефект и устранить его. Позже врио мэра Олег Клемешов сообщил, что параметры были снижены по всему левобережью.
В первые несколько минут после прорыва жители домов слышали странный шум от батарей, как будто по ним кто-то стучал, позже в СГК объяснили, что из-за дефекта вода сливалась в поврежденный участок.
Из-за коммунальной аварии пострадали автомобили, часть школьников перевели на дистанционное обучение, а пациентов медицинских учреждений отправляли на другой берег. Следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, установлена уголовная ответственность) на неустановленных лиц.
НГС выяснил, что на левом берегу Новосибирска особенная система теплоснабжения: источники тепла на левом берегу — ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Кировская котельная — соединены трубами в единую закольцованную систему. Поэтому один случай может парализовать почти весь берег.
За тем, как город переживал аварию, НГС следил в режиме онлайн.
Вчерашнее ЧП стало первым в 2024 году в Новосибирске, но не в России — и далеко не факт, что последним. НГС пообщался с экспертами, чтобы узнать, почему, несмотря на ежегодные ремонты, трубы в Новосибирске продолжают рваться.