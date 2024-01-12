Новосибирцы второй день мерзнут в домах из-за крупной коммунальной аварии — карта холодных домов

В пресс-службе СГК сообщили, что тепло подали для всех жителей домов, управляющие компании еще ведут запуск систем теплоснабжения в домах — для этого привлечены 69 бригад жилищных организаций. Сотрудники СГК продолжают регулировку гидравлических режимов, но на это требуется время.



По данным компании на 07:00, проблемы с теплоснабжением сохраняются в домах Ленинского и Кировского районов на улицах 9 Гвардейской Дивизии, Связистов, Космической, Паласса, Бурденко, Мира, Комсомольский. Саввы Кожевникова, Ватутина, в микрорайонах Горский и Башня, жилмассиве Затулинский.