Четвертый мост тормозит стройку Южного транзита — как они связаны

— Плюс из-за банкротства «Сибмоста» сроки сдачи Восточного обхода тоже были смещены вправо, а Южный транзит как транзит заработает только, когда будет выход на Восточный обход. Мы отложили начало проектирования всего комплекса год назад — обстановка экономическая этому способствовала. Но в связи с тем, что Южный транзит выполняет не только транзитную функцию, но и решает внутригородские проблемы Новосибирска действительно было принято решение начинать реализацию проекта по половине, с левого берега, где более острая проблема, — рассказал глава региона.