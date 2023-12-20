Четвертый мост тормозит стройку Южного транзита — как они связаны

Строительство Южного транзита не смогут начать, пока не закончат четвертый мост. Об этом сегодня, 20 декабря, на пресс-концеренции объявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он объяснил, что привлечь серьезные средства из бюджета из-за строительства моста не получится.
— Плюс из-за банкротства «Сибмоста» сроки сдачи Восточного обхода тоже были смещены вправо, а Южный транзит как транзит заработает только, когда будет выход на Восточный обход. Мы отложили начало проектирования всего комплекса год назад — обстановка экономическая этому способствовала. Но в связи с тем, что Южный транзит выполняет не только транзитную функцию, но и решает внутригородские проблемы Новосибирска действительно было принято решение начинать реализацию проекта по половине, с левого берега, где более острая проблема, — рассказал глава региона.
Деньги на проектирование левобережной части Южного транзита выделили и подрядчик уже начал готовить документацию. Проект, по оценке губернатора, сложный и на создание проектных и инженерных изысканий потребуется не менее полутора лет.
— Мы ожидаем, что в первом квартале 2025 года мы получим документацию, по которой можно будет работать и за этот период выделим какие-то этапы, чтобы можно было начинать строительно-монтажные работы, — ответил на вопрос журналистов Андрей Травников.
Правобережная часть также входит в планы властей, но через несколько лет после левобережной.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 20 декабря, подводит итоги 2023 года. НГС ведет онлайн-трансляцию с пресс-конференции главы региона.