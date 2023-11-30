Мэрия решила заключить контракты с новыми подрядчиками для ремонта Октябрьского моста — старый затянул работы

ООО «СпецТрансСтрой» («Специальное и Транспортное Строительство») образовано 1 октября 2009 года. Предположительные конечные владельцы — Сергей Дмуха (68%), мэрия Новосибирска (16%), Мария Кагарманова (6,4%), Иван Никитин (3,2%), Никита Михайлов (3,2%), Марина Минченко (3,2%). На конец 2022 года выручка компании составила 2,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 13,5 миллиона рублей.



В начале октября на новой ограде Октябрьского моста заметили странные пятна, которые напоминают ржавчину. Подрядчик объяснил, почему она так выглядит.

