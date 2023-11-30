Мэрия решила заключить контракты с новыми подрядчиками для ремонта Октябрьского моста — старый затянул работы

Мэрия Новосибирска решила заключить контракты с новыми подрядчиками для капитального ремонта Октябрьского моста.
Как отметил мэр Анатолий Локоть во время прямого эфира издания «Вести Новосибирск», старый подрядчик, занимающийся капитальным ремонтом моста, не выполнил свои обязательства и не успевает завершить работы в срок.
— Мы приняли меры, договор заключаем с новым подрядчиком, который надеемся с нового года с новыми силами возьмется за ремонт. Свои обещания подрядчик не выполнил. Мы расстались с ним, доведет до конца оставшиеся работы, дальше будет работать новый, возлагаем надежды на то, что темпы и качество изменятся в лучшую сторону, — отметил Анатолий Локоть.
В пресс-службе МКУ «Гормост» объяснили НГС, что учреждение заключило дополнительные контракты с ООО «ДК-Клевер», ООО «Дороги 54» на ремонт Октябрьского моста, чтобы закончить работы в установленный срок — декабрь 2024 года.
— Был проработан вариант по исключению отдельных видов и объемов работ из муниципального контракта, заключенного с ООО «СпецТрансСтрой»: подписано дополнительное соглашение к контракту, учитывающее уменьшение объема и стоимости выполнения работ. Принятые меры позволяют обеспечить усиление объекта дополнительной рабочей силой для своевременного завершения работ по ремонту моста. Общая стоимость ремонта не изменилась, — отметил директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «ДК-Клевер» образовано в 2015 году в Иркутске, генеральный директор компании — Александр Батрамеев, он является единственным учредителем компании, директор — Анастасия Батрамеева. На конец 2022 года выручка организации составила 257,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 4,7 миллиона рублей.
ООО «Дороги 54» — прошлое название ООО «СК ДОРОГИ СИБИРИ», наименование изменили недавно, директор компании числится Михаил Сиротенко, учредители — Иван Тамошевич (66,7%) и Ольга Сазонова (33,3%). На конец 2022 года выручка организации составила 53,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 927 тысяч рублей.
О планах по капитальному ремонту Октябрьского моста в Новосибирске стало известно в ноябре 2020 года. В сентябре 2021 года мэр Анатолий Локоть заявил, что работы перенесли из-за проблем с финансированием. В том же месяце на мосту заменили асфальтовое покрытие. В июне 2022 года с подрядчиком заключили контракт.
В июне этого года стало известно, что подрядчик ООО «СпецТрансСтрой» Октябрьского моста отстает от графика примерно на 20%. Тогда в компании обещали все нагнать до августа. Всё должны завершить к декабрю 2024 года. НГС отправил запрос в компанию по ситуации.
ООО «СпецТрансСтрой» («Специальное и Транспортное Строительство») образовано 1 октября 2009 года. Предположительные конечные владельцы — Сергей Дмуха (68%), мэрия Новосибирска (16%), Мария Кагарманова (6,4%), Иван Никитин (3,2%), Никита Михайлов (3,2%), Марина Минченко (3,2%). На конец 2022 года выручка компании составила 2,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 13,5 миллиона рублей.
В начале октября на новой ограде Октябрьского моста заметили странные пятна, которые напоминают ржавчину. Подрядчик объяснил, почему она так выглядит.