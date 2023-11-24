Должны ходить каждые 9 минут: мэрия нашла нарушения в работе маршрутки на Родниках — уехать оттуда не просто

Мэрия Новосибирска проверила общественный транспорт, который ходит в Родники после колонки читательницы НГС. Девушка пожаловалась на ухудшение ситуации с автобусами и маршрутками, нерегулярность их хождения и переполненность.
Мало автобусов и водителей
Анастасия Бондаренко пожаловалась на маршуртку №9, которая ходит нерегулярно. Как объяснили в мэрии Новосибирска, маршрутных такси № 9 «Пос. Северный — ДК им. Кирова» должно быть 14 единиц и в «час пик» они должны ездить каждые 9 минут. Такое время было выбрано в соответствии с пассажиропотоком и наличием альтернативного пути. Но сибирячка заявила, что маршрутка №9 ходит раз в 30–40 минут.
В результате мэрия подтвердила сбои в работе маршрута: специалисты проверили информацию через муниципальную информационную систему «АСУ-Навигация».
— Перевозчику указано на необходимость принятия мер по обеспечению выпуска транспортных средств и количества рейсов в соответствии с утвержденным плановым расписанием, — добавили в департаменте транспорта.
В направлении «поселок Северный — ДК им. Кирова» мэрия планирует в 2024–2028 годах организовать работу маршрута из «Родников» к станции метро «Заельцовская» по Мочищенскому шоссе. Из-за этого увеличение подвижного состава на маршруте №9 не будет.
Как отметили в мэрии, маршрутное такси №87 «Поселок Клюквенный — Ботанический ж/м» было организовано только для транспортного обслуживания поселка Клюквенный. Анастасия Бондаренко рассказала, что маршрут востребован и для жителей Родников. Но на нем всего одна единица транспорта.
— Необходимое количество подвижного состава, количество рейсов и интервал движения транспортных средств определены с учетом потребностей жителей поселка Клюквенный и согласованы с ТОС. Маршрут обслуживает 1 единица подвижного состава по согласованному с ТОСом графику движения, — объяснили в мэрии Новосибирска.
Ситуация может измениться, когда в Клюквенном начнется большая стройка. При развитии жилой застройки с Клюквенного будут пускать новые маршруты, уточнили в администрации города.
По данным мэрии, на маршруте №5 «Ул. Дюканова — Пос. Северный», на переполненность которого пожаловалась Анастасия Бондаренко, 18 автобусов. Как объясняют в мэрии это соответствует сложившемуся пассажиропотоку. Увеличивать количество автобусов не планируют.
Анастасия Бондаренко также отметила, что поздно вечером после 21:00–22:00 в Родники сложно уехать. В мэрии отметили, что общественный транспорт в Новосибирске работает с 6 утра до 24 часов. Расписание транспорта при этом разрабатывается с учетом суточных колебаний пассажирпотока.
— Так, в утренние часы «пик» на городских маршрутах задействовано максимальное количество транспортных средств, необходимых для транспортного обслуживания большого пассажиропотока, после 20:00 часа пассажиропоток снижается, поэтому сокращается количество подвижного состава и увеличивается интервал движения на маршрутах, — объяснили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Поздние маршруты
Автобус №97 «Цветущая Плющиха — Автопорт «Калининский», по утвержденному расписанию, должен в последний раз выезжать с конечной Цветущая Плющиха» в 22:13 по рабочим дням недели, в 22:05 в выходные. С остановки «Автопорт «Калининский» в 22:13 по рабочим дням, в 22:06 в выходные.
Анализ мэрии показал недовыпуск подвижного состава. Основной причиной сбоев назвали нехватку водителей. Также негативное влияние на регулярность влияют и технические поломки, и дорожная обстановка.
— Перевозчикам, обслуживающим автобусный маршрут № 97, указано на необходимость принятия мер по обеспечению выпуска транспортных средств и количества рейсов в соответствии с утвержденным плановым расписанием, — добавили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Споры жителей Родников ведутся и насчет остановки «ЖК «Северная корона», которая является конечной для автобуса №13 и другого транспорта Родников. Анастасия Бондаренко заявляет, что автобус №13 иногда не доезжает до конечной и людям приходится идти от «Леруа Мерлен». Но в мэрии Новосибирска такие нарушения не зафиксировали. Жалоб в ЦУГАЭТ по этому поводу тоже не поступало.
После публикации колонки к перечеслнению проблем с общественным транспортом присоединились и комментаторы НГС. Читатели оставили больше 180 комментариев под материалом. НГС опубликовал самые интересные комментарии отдельной новостью.