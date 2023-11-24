Должны ходить каждые 9 минут: мэрия нашла нарушения в работе маршрутки на Родниках — уехать оттуда не просто

— Перевозчику указано на необходимость принятия мер по обеспечению выпуска транспортных средств и количества рейсов в соответствии с утвержденным плановым расписанием, — добавили в департаменте транспорта.



В направлении «поселок Северный — ДК им. Кирова» мэрия планирует в 2024–2028 годах организовать работу маршрута из «Родников» к станции метро «Заельцовская» по Мочищенскому шоссе. Из-за этого увеличение подвижного состава на маршруте №9 не будет.

Как отметили в мэрии, маршрутное такси №87 «Поселок Клюквенный — Ботанический ж/м» было организовано только для транспортного обслуживания поселка Клюквенный. Анастасия Бондаренко рассказала, что маршрут востребован и для жителей Родников. Но на нем всего одна единица транспорта.