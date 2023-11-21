«Добавлю своего нытья»: новосибирцы остро отреагировали на колонку о транспорте на Родниках - где еще есть проблемы

Жители Новосибирска остро отреагировали на колонку жительницы Родников, которая была опубликована на НГС утром 21 ноября. В тексте сибирячка рассказала, с чем сталкиваются местные жители, пытаясь доехать до работы и домой.
Читатели оставили больше 180 комментариев под материалом. В них они поддержали или не поддержали автора колонки, и пожаловались на другие проблемы с общественным транспортом. НГС публикует самые интересные комментарии отдельной новостью.
Один из читателей вспомнил маршрутку №8, которая перестала ездить с Родников этим летом:
— Просто верните маршрутки №8 и 34. С ними реально было удобно и можно было доехать нормально до центра. У маршрутки №8 вообще был длинный маршрут и можно было без пересадок почти по всему правому берегу проехать. Автобус №13 - вообще не альтернатива этим маршруткам. И маршрутки ходили куда чаще, чем автобус, — написал читатель.
С тем, что ситуация с транспортом печальная согласился и другой комментатор:
— С Родников куда-то выехать - это какой-то кошмар. Ладно бы у кого есть личный транспорт. Но общественный — это просто ужас. Автобусы ходят часто исключительно утром и то все набиты людьми уже едва ли не на конечной. В 8 часов вечера на Родники приехать можно, а вот уехать уже никак. Нет транспорта от слова совсем. Троллейбусов нет, трамвая нет, маршрут №28 еле-еле справляется — пожалуй, единственный маршрут автобуса, который когда-то неплохо ездил. Метро — устали верить обещаниям.
Присоединились к обсуждению транспорта на Родниках и комментаторы в телеграм-канале НГС:
— Я 7 лет живу на Родниках, добираюсь до центра в основном на маршрутке №9, маршрутка ненадёжная от слова совсем. Автобусы маленькие, народ не может зайти на остановку Гребенщикова, так как автобус к остановке уже переполненный доходит, бывает и мимо Свечникова проходит, не останавливаясь. Приходится уходить на одну, а тот 2 остановки, чтобы можно было хотя бы зайти. Люди стоят настолько плотно, что вот-вот рёбра переломают друг другу, злятся, ругаются. Микрорайоны расстраиваются, как на дрожжах, а вопрос с транспортом вообще никак не решается. Все остальные маршруты до Калинина — это 1,5 часа в пути, так как полгорода обходят и простаивают на некоторых остановках.
К жалобам на Родники присоединились и жители других районов Новосибирска:
— Добавлю своего нытья как житель поселка Северный. Если жители 6-го микрорайона на «конечке» забивают автобус №5, то мы — жители поселка Северного — вообще порой не можем втиснуться в него, что уж говорить про Лебедевку. А с Родников всё равно общественного транспорта побольше, чем идет с поселка Северный, так что не надо роптать.
В Октябрьском районе также есть проблемы, отметили новосибирцы:
— Автобус №97 — единственный автобус на Никитина. И после 20:00 он уже не ходит, а в выходные дождаться его вообще не реально. Транспорт в городе не для людей — для галочек и отчётов, — добавил комментатор.
— Такая же беда во всех спальных районах. В «Чистой Слободе», например, до 7:40 утром стоит очередь из маршруток, после 8 часов уже нет их. С конечной уехать невозможно, у автобусов отстой по полчаса. А вечером также, после 21 часа уехать не на чем.
— Что Родники? В субботу в 15 часов стою на остановке «Метро Красный проспект» (В сторону площади Калинина). За 15 минут ожидания подошёл только автобус 28 и троллейбус 13. Людей накопилось...
Некоторые комментаторы с жалобами на общественный транспорт не согласны.
— А мне нравится пешком ходить. Другое дело что в Новосибирске такой климат, что и 200 метров могут превратиться в квест, — написала читательница НГС.
— Необязательно троллейбусы ходят стабильно и допоздна, — отметил хорошую сторону комментатор.
В телеграм-канале НГС появилось сообщение от канала мэрии Новосибирска, в котором практически полностью повторили слова, сказанные в сентябре.
— На сегодняшний день транспортная доступность ж/м «Родники» обеспечивается автобусными маршрутами № 13 «ЖК «Северная Корона» — Ключ-Камышенкое плато», № 18 «ул. Тюленина — Ключ-Камышенское плато», № 34 «Вокзал «Новосибирск-Главный» — ул. Тюленина», № 39 «ул. Тюленина — Микрорайон «Чистая Слобода», № 64 «ул. Тюленина — ТЦ «Мегаполис» № 97 «Цветущая Плющиха — Автопорт «Калининский» и маршрутами маршрутных такси № 9 «пос. Северный — ДК им. Кирова», № 24 «Микрорайон «Стрижи» — Цветущая Плющиха», № 51 «Автопорт «Калининский» — Вокзал «Новосибирск-Главный», № 87 «пос. Клюквенный — Ботанический ж/м», — перечислили в ответе мэрии Новосибирска.
В мэрии добавили, что причиной сбоев в работе чаще всего становится нехватка водителей и сходы автобусов из-за технических проблем. Также в комментарии повторили, что корректировка транспортных маршрутов на Родниках запланирована на 2024–2028 года.
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