«Добавлю своего нытья»: новосибирцы остро отреагировали на колонку о транспорте на Родниках - где еще есть проблемы

С тем, что ситуация с транспортом печальная согласился и другой комментатор:

— С Родников куда-то выехать - это какой-то кошмар. Ладно бы у кого есть личный транспорт. Но общественный — это просто ужас. Автобусы ходят часто исключительно утром и то все набиты людьми уже едва ли не на конечной. В 8 часов вечера на Родники приехать можно, а вот уехать уже никак. Нет транспорта от слова совсем. Троллейбусов нет, трамвая нет, маршрут №28 еле-еле справляется — пожалуй, единственный маршрут автобуса, который когда-то неплохо ездил. Метро — устали верить обещаниям.