«В этой давке можно задохнуться»: на Родниках бум застройки — с чем сталкиваются жители, пытаясь доехать до работы и домой

Маршрутка № 87 тоже очень удобна и востребована. Но почему на этом маршруте всего лишь одна единица транспорта? Одна! Если не успел на нее в 06:45 утра, то в следующий раз на ней можно будет уехать через 3 часа. Почему нельзя добавить на этот удобный маршрут транспортные единицы?

Как еще добраться до метро?

Все остальные автобусы, которые едут до «Заельцовской» (13, 14, 28, 64, 97), следуют по очень длинному маршруту, объезжают половину Новосибирска. На них до площади Калинина приходится ехать больше часа, а в часы пик — еще дольше. Когда до нее буквально рукой подать и можно доехать по короткому маршруту за 20 минут, приходится тратить час-полтора — это же абсурд. Я не спорю, эти маршруты тоже нужны. Но они гораздо менее удобны и востребованы жителями микрорайона. Уезжая с площади Калинина, часто наблюдаю на остановке одновременно по два автобуса № 28, 64, 14, они ходят очень часто. Зачем их так много? Еще один 28-й автобус не успел уехать с площади Калинина — уже приехал другой. Почему так же часто не ходит удобный для жителей Родников транспорт?