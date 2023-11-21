«В этой давке можно задохнуться»: на Родниках бум застройки — с чем сталкиваются жители, пытаясь доехать до работы и домой

Этой осенью у жителей Родников ребром встал вопрос об общественном транспорте. После отмены маршрутки № 8, которую любили местные жители, ситуация ухудшилась. Пока в мэрии отвечают, что нужно ждать несколько лет, микрорайон Родники продолжает увеличиваться. Новые автобусы не спасают, а к старым появляется всё больше претензий. Рассказать о ситуации в целом вызвалась читательница НГС Анастасия Бондаренко — она живет в микрорайоне Родники уже 10 лет. Далее публикуем ее монолог от первого лица.
«На Родниках очень мало транспорта»
С каждым годом в нашем микрорайоне стабильно ухудшается ситуация с общественным транспортом. Становится всё проблематичней добираться до ближайшей к нам станции метро («Заельцовская») и обратно с площади Калинина на Родники.
На Родниках очень мало транспорта, на котором можно доехать до метро «Заельцовская» быстро, по прямой. Если убрать из расчета погрешность на пробки в часы пик, то до метро можно доехать за 20–25 минут на маршрутке № 9 по Мочищенскому шоссе, маршрутке № 87 по улице Георгия Колонды или автобусе № 5 по улице Георгия Колонды. Это быстрые удобные варианты. Но их катастрофически не хватает для Родников. Направление до площади Калинина для жителей нашего микрорайона самое популярное: люди едут на работу, учебу.
В маршрутку № 9 утром в будние дни просто невозможно залезть на остановках «Свечникова» и «Гребенщикова», а проезд на ней — самый дорогостоящий из всего транспорта на Родниках (45 рублей) и дорожает стабильно каждый год. Почему нельзя добавить транспортные единицы на этот популярный маршрут, чтобы они ездили чаще и люди могли доехать утром на работу / учебу?
С автобусом № 5 такая же история. 2 года назад я ездила на этом автобусе на учебу с конечной остановки «Поселок Северный». Утром в него невозможно было залезть уже на первой остановке — очень много народу, ехали как селедки в бочке, в этой давке можно было задохнуться. Год назад на этом маршруте обновили автобусы и увеличили их количество, но картина утром на остановке «Поселок Северный» не изменилась: огромная толпа просто не помещается в автобус. Даже не в часы пик ожидание этого автобуса составляет 25–30 минут. Это доказывает, что автобусов на этом востребованном маршруте по-прежнему не хватает.
Маршрутка № 87 тоже очень удобна и востребована. Но почему на этом маршруте всего лишь одна единица транспорта? Одна! Если не успел на нее в 06:45 утра, то в следующий раз на ней можно будет уехать через 3 часа. Почему нельзя добавить на этот удобный маршрут транспортные единицы?
Как еще добраться до метро?
Все остальные автобусы, которые едут до «Заельцовской» (13, 14, 28, 64, 97), следуют по очень длинному маршруту, объезжают половину Новосибирска. На них до площади Калинина приходится ехать больше часа, а в часы пик — еще дольше. Когда до нее буквально рукой подать и можно доехать по короткому маршруту за 20 минут, приходится тратить час-полтора — это же абсурд. Я не спорю, эти маршруты тоже нужны. Но они гораздо менее удобны и востребованы жителями микрорайона. Уезжая с площади Калинина, часто наблюдаю на остановке одновременно по два автобуса № 28, 64, 14, они ходят очень часто. Зачем их так много? Еще один 28-й автобус не успел уехать с площади Калинина — уже приехал другой. Почему так же часто не ходит удобный для жителей Родников транспорт?
Еще одна проблема в том, что удобный транспорт объезжает не все части микрорайона.
Ближайшая к моему дому остановка общественного транспорта — «ЖК "Северная корона"», с нее до «Заельцовской» едут автобусы № 13 и 97. Но они едут до «Заельцовской» больше часа, а в часы пик еще дольше. Еще на «ЖК "Северная корона"» останавливаются маршрутки № 24 и 51, которые вообще не едут в сторону площади Калинина. И та самая 87-я маршрутка с одной транспортной единицей, которая приезжает раз в 3 часа. Всё, вот и весь набор транспорта на ближайшей к нам остановке. Удобного варианта, как добраться до «Заельцовской» с остановки «ЖК "Северная Корона"», просто нет. Почему мы не можем комфортно доехать до центра города с ближайшей к нам остановки?
Приходится постоянно идти 15 минут пешком до остановок «Гребенщикова» или «Поселок Северный». Это в разы увеличивает поток пассажиров на этих остановках: по сути, все Родники стекаются именно на них. Отсюда толпы, давки, либо вообще не удается залезть в транспорт и уехать. Многим людям было бы гораздо удобнее доезжать до «Заельцовской» с остановки «ЖК "Северная Корона"» по короткому маршруту. Это поможет разгрузить остановки «Гребенщикова» и «Поселок Северный».
Дома на Родниках растут как грибы, жителей становится всё больше, а общественного транспорта с каждым годом всё меньше. Когда-то давно до площади Калинина ездили автобусы № 32 и 46, их почему-то убрали. С остановки «ЖК "Северная корона"» до Заельцовской можно было доехать на 34-й маршрутке, но ее отменили в прошлом году. Можно было доехать на 8-й маршрутке до центра города, но и этот маршрут убрали.
Такая транспортная ситуация служит лишь антирекламой нашему микрорайону. Многие мои знакомые говорят: «Родники — классный район, красивый, уютный, семейный, всё для комфортной жизни есть. Но с ваших Родников ни уехать, ни приехать. Не стали бы жить на Родниках из-за этого».
Есть несколько путей с Родников до центра города: через улицу Фадеева, через улицу Объединения и Богдана Хмельницкого, через улицу Кедровую. И все они забиты пробками в будни в часы пик. Если бы с Родников было достаточно общественного транспорта в сторону площади Калинина, который бы ехал по короткому маршруту, ходил бы регулярно и почаще, вмещая всех пассажиров, и забирал бы пассажиров со всех точек микрорайона, это позволило бы разгрузить эти дороги от пробок.
Претензии к автобусам
Автобусы № 13 и 97 не только неудобны своими маршрутами, но еще и опасны. Водители этих автобусов регулярно нарушают технику безопасности для пассажиров. Подрываются с остановок на скорости, когда пассажиры еще не успели зайти в салон. Резко тормозят, разгоняются на поворотах так, что пассажиры падают. Закрывают двери, когда пассажиры еще на ступеньках. Все эти ситуации травмоопасны для пассажиров.
Также многие водители автобусов № 13 и 97 сами выстраивают маршрут, сами решают, на каких остановках останавливаться. Могут сократить маршрут, проигнорировав часть остановок и пассажиров. Водители 13-го автобуса регулярно пропускают остановку «ЖК "Северная корона"» (она для этого автобуса конечная), и высаживают пассажиров в тупике возле магазина «Леруа Мерлен», где они разворачиваются для нового рейса. Там нет остановки, и многим пассажирам, живущим на улице Мясниковой, приходится возвращаться в сторону остановки «ЖК "Северная корона"».
Автобус № 97 заканчивает работу очень рано даже в будние дни: уже в 20:30 они перестают ездить по Родникам. Однажды поинтересовалась у кондуктора, почему так рано заканчивают работать, на что мне ответили: «У нас парк на левом берегу, поэтому уже с 20:30 на Родники не едем». А при чем здесь пассажиры? Тут и так выбор небольшой, на чем до дома доехать, так еще и водители с кондукторами сами свой рабочий график выстраивают, как хотят, потому что им, видите ли, в парк на левый берег ехать.
Очень плохо общественный транспорт ходит на Родниках в выходные. В воскресенье практически невозможно дождаться ни автобус, ни маршрутку. Однажды в выходной день я не смогла доехать от остановки «Улица Курчатова» до остановки «ЖК "Северная корона"», просто потому что не было транспорта. Хотя время было не позднее, 8 часов вечера. Это маршрут внутри Родников — даже не из центра города, не от метро. Жители Родников иногда не могут внутри своего района куда-то доехать, ну это же абсурд.
Родники продолжают разрастаться, количество домов растет с большой скоростью, людей становится всё больше. А ситуация с общественным транспортом каждый год только ухудшается. Жители микрорайона уже давно обращаются с просьбами решить эту проблему к местным депутатам, властям города Новосибирска, СМИ. Но ничего не решается, результата нет, и становится только хуже.
Корреспондент НГС направила запрос по претензиям Анастасии Бондаренко в пресс-службу мэрии Новосибирска. На момент публикации ответ не поступил.
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