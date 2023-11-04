Почти сто водителей автобусов уволились за полгода в Новосибирске — дефицит приводит к проблемам с автобусами

— Причины у всех разные, но основная — это сумма зарплаты. Вы, может, видели как-то в автобусах висели объявления о приеме водителей с зарплатой от 60 тысяч. Но там не уточнили, чтобы заработать 60 тысяч, нужно выходить на подработки, иначе не выкатывается норма часов, соответственно, и зарплата меньше. Сейчас вроде подняли немного, вроде получают без подработок 60 тысяч, но так и жизнь сейчас подорожала, — отмечает Виктор.