Почти сто водителей автобусов уволились за полгода в Новосибирске — дефицит приводит к проблемам с автобусами

С мая по октябрь 2023 года в Новосибирске уволилось 98 водителей, по данным мэрии города. За этот же период было принято 59 человек. В мэрии увольнение водителей объясняют сезонной текучестью.
Как рассказал НГС бывший водитель Виктор (имя изменено), который работал в «Новосибгортрансе», за октябрь в одном из подразделений уволились десятки водителей. Виктор ушел в начале прошлого месяца, 5 октября.
— Причины у всех разные, но основная — это сумма зарплаты. Вы, может, видели как-то в автобусах висели объявления о приеме водителей с зарплатой от 60 тысяч. Но там не уточнили, чтобы заработать 60 тысяч, нужно выходить на подработки, иначе не выкатывается норма часов, соответственно, и зарплата меньше. Сейчас вроде подняли немного, вроде получают без подработок 60 тысяч, но так и жизнь сейчас подорожала, — отмечает Виктор.
Как объясняет мужчина, он работал на автобусах пять лет. За это время получал и 20, и 90 тысяч рублей. Ушел не из-за заработка, а так как не смог смириться с правилами. Например, с запретом штор для водителей.
В мэрии Новосибирска подтвердили увольнения в «Новосибгортрансе». За октябрь там уволились 20 водителей, а принято было 12 человек. В целом в муниципальных автобусах в Новосибирске укомплектованность водителями составляет 88%.
— В настоящее время в МКП «НГТ» имеется 57 вакансий водителей автобусов при штатной численности 470 водителей автобусов. Вместе с тем, по информации перевозчиков немуниципальной формы собственности, в городе Новосибирске наблюдается существенная нехватка водителей автобусов. Общая укомплектованность не превышает 70%, что негативно сказывается на выпуске подвижного состава на линию и выполнении рейсов, предусмотренных расписанием, — отметили в мэрии Новосибирска.
Большой отток водителей был в период пандемии, то есть в 2020–2021 годах. В 2023 году кардинальных изменений в течение года по укомплектованности не произошло, по словам чиновников. Но дефицит сохраняется.
Средняя заработная плата на муниципальных автобусах в МКП «НГТ» в этом году увеличилась с
С началом холодов в редакцию НГС начали чаще поступать жалобы на общественный транспорт. Читатели оказались недовольны регулярностью хождения некоторых автобусов и маршруток, а также и их заполненностью.