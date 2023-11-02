«Добраться домой нереально»: новосибирцы возмутились долгим ожиданием транспорта и давкой — перевозчик назвал цену улучшений

С началом холодов в редакцию НГС начали чаще поступать жалобы на общественный транспорт. Новосибирцы начали чувствовать разницу между ожиданием транспорта летом и зимой. Читатели оказались недовольны регулярностью хождения некоторых автобусов и маршруток, а также и их заполненностью. Мы собрали обращения жителей, а также поговорили с представителем сферы общественного транспорта о том, почему на маршрутах бывают проблемы и сколько мечтают брать за проезд перевозчики.
«Надеешься на расписание и потом едешь на такси»
Наша читательница Ксения живет на улице Большевистской. О проблемах с общественным транспортом на своей улице сибирячка узнала после выхода в декрет — у нее появилась необходимость часто ездить в женскую консультацию улицу Лескова.
— Единственный прямой транспорт — это маршрутное такси
Дальний Калининский район
На общественный транспорт жалуются жители из отдаленных районов города. Добираясь до конечной станции метро, часто они не могут доехать до своего дома. Например, жительница Калининского района Екатерина рассказала, как ей приходится ехать с площади Калинина в сторону Стрижей, Снегирей, Родников и улицы Фадеева. Она пользуется маршруткой
— Отменили маршрут
Как объясняет Екатерина, до остановки «Рассветная» или «Бестужева» на маршрутке
— Очень много людей возмущаются утром, в маршрутке давка, ругань, — добавила сибирячка.
Жители микрорайонов в Калининском районе уже жаловались на проблемы с общественным транспортом. В конце зимы им убрали маршрутку, которая доезжала до остановки «Северная корона». После массовых жалоб в мэрии приняли решение пустить до микрорайона другой автобус. Но, как рассказала местная жительница Алла, новый автобус
— Мы все с «Северной короны» уезжаем в город. Автобус
5 часов в день на дорогу
Жители другого отдаленного района в Новосибирске — Академгородка — также часто сталкиваются с транспортными проблемами. В центр Новосибирска оттуда без пересадок можно уехать лишь на автобусе
— И всё это из-за того, что вместо положенных по контракту с мэрией 8 автобусов на линии перевозчик выпускает 4, максимум 5. На момент написания данной жалобы на линии находится всего 3 автобуса. Я живу в городе, работаю в институте Академгородка. Были времена, когда я тратил всего 1 час на дорогу в один конец, сейчас — 4–5 часов в оба конца, нередко в один конец дорога занимает 2,5–3 часа. А в осенне-зимне-весенний период поток пассажиров резко увеличивается за счет студентов, — поделился Алексей.
Новосибирец переживает за время, когда температура опустится ниже 20 градусов. Тогда может увеличиться вероятность заболеть из-за ожидания на остановках.
«Приходится бороться за место»
В некоторые районы автобусы и маршрутки ходят регулярно, но их всё равно не хватает. Так, например, сибиряк Максим удивился количеству людей, которые едут на МЖК и Плющиху.
— Сейчас стал ездить часто на Плющиху по вечерам. Автобусов и маршрутов туда явно не хватает. С 5 до 7 вечера до микрорайона не доехать. Приходят абсолютно полные маршруты, и приходится бороться за свое место. Вчера, например, я стоял на остановке больше 20 минут. Сначала пришла маршрутка
Пропадает с карты
При этом страдают иногда жители и не самых отдаленных районов. Например, жительница нового ЖК «Аквамарин» (расположен на левом берегу в районе Затона) отметила, что с жилмассива уходят только два автобуса. При этом район быстро развивается — людей становится всё больше.
— У нас всего-навсего ходит автобус
Часто Елена попадает в ситуацию, когда она видит вечером на онлайн-карте автобус
— Бывает, я полчаса на остановке стою, бывает, минут 40. А впереди зима. На морозе-то не постоишь. Пешком здесь тоже никуда не дойдешь. Транспорта личного если нет, то это всё, — добавляет Елена.
«Нерентабельный маршрут»
Во время подготовки материала корреспондент НГС попыталась связаться с ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1», перевозчиком автобусного маршрута
Редакция смогла связаться с представителем только одного из маршрутов, на которые пожаловались читатели НГС. Во время разговора с ПАТП-5 корреспонденту НГС удалось получить представление о том, что происходит с некоторыми маршрутами.
В частности, в ПАТП-5 объяснили, что маршрутка
— Маршрут абсолютно нерентабельный. Мы не получаем никаких дотаций от государства. У нас всего четыре машины на этом маршруте. И в этом месяце на одном сломался двигатель, а на другом заболел водитель, — рассказал начальник отдела перевозок ПАТП-5 Иван Белов.
На вопрос корреспондента НГС сотрудник ПАТП-5 отметил, что, чтобы этот маршрут продолжил существование, ему нужна государственная поддержка.
— Пассажиропоток маленький. Людей, которые давно работают, мы бонусами удерживаем. Новых привлечь мы не можем. Это частные перевозки: что мы заработали, то и получили, — добавил Иван Белов.
Как отметил начальник отдела перевозок, во время пандемии пассажиропоток упал на 70%. И хотя сейчас он снова поднялся, достичь уровня до появления самоизоляции не получилось.
— Если раньше мы в среднем возили на хороших маршрутах 500 людей в день, то сейчас мы возим 400. Вот и считайте, на сколько уменьшился наш доход. А на сколько увеличилась стоимость солярки, запасных частей? Мы недавно считали, и чтобы более или менее нам выживать, привлекать людей и платить достойную зарплату, стоимость проезда должна быть минимум 120 рублей, — объяснил начальник отдела перевозок.
В городе, как отмечает Иван Белов, маршрутные такси практически не обновляются с 2018 года. Стоимость нового микроавтобуса — 4 миллиона 330 тысяч рублей. Но про будущее увеличение цены за поездку начальник отдела перевозок отказался говорить — это не в его компетенции.
Некоторые маршруты всё же смогли сохранить пассажиропоток, рассказал Белов. Например, такой стала маршрутка
— В данный момент парк маршрута
Сезонного поднятия пассажиропотока в ПАТП-5 не отмечают. На некоторых маршрутах больше людей летом, на некоторых — осенью и зимой. Но явной разницы в последнее время нет.
Журналист направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать все жалобы, которые прислали читатели.
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