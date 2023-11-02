«Добраться домой нереально»: новосибирцы возмутились долгим ожиданием транспорта и давкой — перевозчик назвал цену улучшений

«Надеешься на расписание и потом едешь на такси»

Наша читательница Ксения живет на улице Большевистской. О проблемах с общественным транспортом на своей улице сибирячка узнала после выхода в декрет — у нее появилась необходимость часто ездить в женскую консультацию улицу Лескова.

