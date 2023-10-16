Для Новосибирска закупят 80 новых троллейбусов — на них потратят почти 5 миллиардов

В Новосибирске объявили аукцион на поставку 80 низкопольных троллейбусов. За них готовы заплатить 4,9 миллиарда рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
В документах сообщается, что заказчиком лизинга выступает МКУ Новосибирска «Горэлектротранспорт». Финансирование осуществляется за счет бюджетных средств. По договору победитель аукциона должен будет передать заказчику троллейбусы, которые изготовили не позднее 2023 года.
— Троллейбусы новые, изготовленные не ранее 2023 года, не бывшие в эксплуатации, работоспособные и обеспечивающие предусмотренную производителем функциональность, не бывшие в ремонте, не восстановленные и не собранные из восстановленных компонентов. Не выставочные образцы, — говорится в документе.
В описании объекта закупки указано, что пассажировместимость одного троллейбуса должна составлять от 90 и до 100 человек. Число посадочных мест должно составлять не менее 33, а также должны быть места для пассажиров, передвигающихся на кресле-коляске. Срок эксплуатации должен составлять не менее 12 лет.
В троллейбусах разместят видеорегистраторы, табло, системы бескондукторного обслуживания пассажиров, USB-розетки для зарядки гаджетов. Последнюю партию троллейбусов победитель аукциона должен передать заказчику до 30 ноября 2024 года.
В сентябре в Новосибирске на маршрут