В новосибирской маршрутке стоимость проезда подняли на 10 рублей — что говорит перевозчик

В Новосибирской маршрутке
Как рассказал НГС представитель перевозчика ООО «Диамант-1», который обслуживает маршрут, последний раз цены поднимали в прошлом году. Сейчас, отметил заместитель директора Александр Торов, пассажиры не ожидали такого резкого скачка, потому что раньше проезд поднимали максимум на 5 рублей.
— Подорожали запчасти, топливо, обслуживание транспорта, аренда стоянок. В основном подорожание связано с запчастями, раньше стандартная корзина оригинальных запчастей на машину стоила 3900 рублей, сейчас сумма подошла примерно к 10 тысячам рублей, в некоторых магазинах перешагнула эту сумму, рост примерно в 3 раза. Всё это напрямую сказывается на стоимости билетов, — рассказал НГС Александр Торов.
В будущем, предполагает заместитель директора, стоит ожидать рост цен и на другие виды общественного транспорта, потому что в маршрутках, по его словам, как правило, быстрее поднимают стоимость проезда.
Ранее стало известно, что «Новосибирский метрополитен» предложил департаменту по тарифам Новосибирской области поднять стоимость проезда в метро до 38 рублей.