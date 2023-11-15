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В новосибирской маршрутке стоимость проезда подняли на 10 рублей — что говорит перевозчик

НГС узнал, почему решили поднять стоимость проезда

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Теперь проезд в маршрутке стоит 50 рублей

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В Новосибирской маршрутке № 30а подняли цены на проезд на 10 рублей, транспорт едет по кольцевому маршруту от Амбулаторной через метро «Речной вокзал» и Гусинобродское шоссе. Объявление о подорожании проезда разместили в общественном транспорте.

Как рассказал НГС представитель перевозчика ООО «Диамант-1», который обслуживает маршрут, последний раз цены поднимали в прошлом году. Сейчас, отметил заместитель директора Александр Торов, пассажиры не ожидали такого резкого скачка, потому что раньше проезд поднимали максимум на 5 рублей.

— Подорожали запчасти, топливо, обслуживание транспорта, аренда стоянок. В основном подорожание связано с запчастями, раньше стандартная корзина оригинальных запчастей на машину стоила 3900 рублей, сейчас сумма подошла примерно к 10 тысячам рублей, в некоторых магазинах перешагнула эту сумму, рост примерно в 3 раза. Всё это напрямую сказывается на стоимости билетов, — рассказал НГС Александр Торов.

Стоимость билета подняли с сегодняшнего дня

Стоимость билета подняли с сегодняшнего дня

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В будущем, предполагает заместитель директора, стоит ожидать рост цен и на другие виды общественного транспорта, потому что в маршрутках, по его словам, как правило, быстрее поднимают стоимость проезда.

Ранее стало известно, что «Новосибирский метрополитен» предложил департаменту по тарифам Новосибирской области поднять стоимость проезда в метро до 38 рублей.

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