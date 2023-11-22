«Надеюсь, у мэрии совесть проснется»: Андрей Травников раскритиковал уборку снега в Новосибирске

Губернатора спросили о том, как он оценивает состояние дорог в Новосибирске после похолодания, которое началось на этой неделе.



— Состояние тротуара лучше, но навряд ли это заслуга городских служб. Все-таки погода другая, в этот раз морозы встали на сухую землю, поэтому меньше гололеда. Специалистам мэрии расслабляться нельзя, — отметил Андрей Травников.