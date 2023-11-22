«Надеюсь, у мэрии совесть проснется»: Андрей Травников раскритиковал уборку снега в Новосибирске

Губернатор Андрей Травников заявил, что надеется на то, что у специалистов мэрии Новосибирска «проснется совесть», и они начнут устранять ошибки в содержании городских дорог. Глава региона рассуждал об этом в прямом эфире телеканала «ОТС» 22 ноября.
Губернатора спросили о том, как он оценивает состояние дорог в Новосибирске после похолодания, которое началось на этой неделе.
— Состояние тротуара лучше, но навряд ли это заслуга городских служб. Все-таки погода другая, в этот раз морозы встали на сухую землю, поэтому меньше гололеда. Специалистам мэрии расслабляться нельзя, — отметил Андрей Травников.
Глава региона подчеркнул, что нужно готовиться к полноценной сибирской зиме. Губернатору напомнили, что недавно специалисты мэрии Новосибирска отмечали, что некорректно сравнивать ухоженность Новосибирска с Москвой или Санкт-Петербургом, потому что бюджетное обеспечение отличается, и осадков в столице меньше. После этого Андрея Травникова спросили, как он оценивает содержание дорог в Новосибирске.
— Надеюсь, что в ближайшее время у специалистов мэрии совесть проснется. Признают ошибки в работе, расскажут горожанам, когда эти ошибки начнут устранять. Перестанут искать причины, объяснения: погода, казахские суховеи или еще какие-то природные явления. Не нравится сравнивать с Санкт-Петербургом — кстати, в Санкт-Петербурге во время снегопадов тоже иногда есть проблемы —сравните с другим городом. Сравните с районными центрами Новосибирской области. Я регулярно посещаю территорию нашей области. Некоторые районные центры содержатся лучше, чем столица, — поделился мнением губернатор.
Андрей Травников отметил, что месяц назад правительство одобрило очередную закупку партии коммунальной техники, в том числе для тротуаров.
— Мне кажется, вопрос не только в отсутствии ресурсов и техники. Вопрос и в организации работы. В других городах утром едешь на работу и по всему маршруту — красные жилеты дорожников. В Новосибирске такого явления практически не увидишь, — заметил губернатор.
Андрей Травников подтвердил, что денег на все может не хватать. Есть города с более крупным или скромным бюджетом. Но есть вещи, на которые надо находить ресурсы, как бы не было тяжело.
Это не первый случай, когда губернатор негативно оценивает качество содержания дорог в Новосибирске. Например, Андрей Травников высказывался по этой теме в апреле 2022 года.