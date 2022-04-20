«Уже к балетмейстеру поздно обращаться»: Андрей Травников устроил разнос мэру за уборку Новосибирска
Среди проблем города губернатор назвал разрушенные бордюры, сползающий грунт, замусоренные газоны
Андрей Травников раскритиковал мэра Новосибирска за качество уборки в городе. Он сделал это во время прямого эфира на телеканале ОТС, когда отвечал на вопросы жителей.
Во время интервью ведущий спросил губернатора о том, согласен ли он с высказыванием мэра Новосибирска Анатолия Локтя о том, что пыль в городе появилась из-за строительства четвертого моста.
— Мэр каждый год какие-то трудности находит. Ему постоянно, нашему мэру, что-то мешает. И уже мешает настолько давно, что хочется даже пошутить и сказать — наверное, уже к балетмейстеру поздно обращаться, нужно к другому специалисту. Уже не смешно. Хочется сказать — когда вы перестанете искать какие-то причины и объяснения, какую-то политическую подоплеку и в конце концов возьметесь за наведение порядка в городе, перестанете устраивать голосования за животных и начнете убирать в городе? — ответил губернатор.
Андрей Травников согласился с тем, что крупные стройки приводят к неудобствам. По его словам, глобальные стройки вряд ли повлияют на атмосферу в городе и запыленность.
Кроме того, среди проблем города губернатор назвал разрушенные бордюры.
— Кто хочет работать — ищет возможности, кто не хочет работать — ищет проблемы, препятствия, политическую подоплеку. Если бы городом руководил мой однопартиец, ему бы доставалось еще сильнее, — добавил глава региона.
Андрей Травников ответил и на другие вопросы от читателей. Почитать ответы на них вы можете в нашей онлайн-трансляции.