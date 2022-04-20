«Уже к балетмейстеру поздно обращаться»: Андрей Травников устроил разнос мэру за уборку Новосибирска

Андрей Травников раскритиковал мэра Новосибирска за качество уборки в городе. Он сделал это во время прямого эфира на телеканале ОТС, когда отвечал на вопросы жителей.



Во время интервью ведущий спросил губернатора о том, согласен ли он с высказыванием мэра Новосибирска Анатолия Локтя о том, что пыль в городе появилась из-за строительства четвертого моста.

— Мэр каждый год какие-то трудности находит. Ему постоянно, нашему мэру, что-то мешает. И уже мешает настолько давно, что хочется даже пошутить и сказать — наверное, уже к балетмейстеру поздно обращаться, нужно к другому специалисту. Уже не смешно. Хочется сказать — когда вы перестанете искать какие-то причины и объяснения, какую-то политическую подоплеку и в конце концов возьметесь за наведение порядка в городе, перестанете устраивать голосования за животных и начнете убирать в городе? — ответил губернатор.