«Если горожане предъявляют мне претензии, дайте рычаг»: Травников одобрил закон, позволяющий влиять на мэра Новосибирска

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников положительно относится к закону о местном самоуправлении. Об этом он рассказал в своем интервью НГС.
Госдума в конце января приняла в первом чтении проект базового закона об общих принципах организации местного самоуправления. Как поясняют «Ведомости», он предполагает до 2028 года объединение всех сельских и городских поселений с районами в муниципальные или городские округа, а также ликвидацию их советов и администраций. Также губернаторы смогут не только участвовать в назначении, но и отрешать от должности глав муниципалитетов, в том числе за несистематическое достижение KPI.
По мнению главы региона, для сельских жителей закон принципиально ничего не поменяет.
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Сегодня процесс реформы уже идет, добавил губернатор. Многие полномочия, например, в сфере ЖКХ, практически на все территории области переданы с уровня сельсоветов на уровень районов.
— И в этой части я считаю, что процесс правильный: людям на местах совершенно без разницы, к какому уровню власти ты, руководитель, относишься. Не справляется глава — они всегда задают вопросы в сторону главы района. Не справляется глава района — вопросы летят губернатору. И так далее. Поэтому, конечно же, нужно выстраивать оптимальную систему управления территорией, чтобы люди видели, что руководство не просто присутствует, но и имеет возможности и полномочия, чтобы решать эти вопросы. И новый закон в отношении сельских поселений ничего принципиально нового не дает, процесс идет, — сказал Травников.
Помимо этого, благодаря закону у губернаторов появятся дополнительные возможности и рычаги — это «напрягает и беспокоит» противников закона, считает губернатор.
— Тут меня тоже нужно понять: если горожане мне постоянно предъявляют претензии за какие-то недостатки в городской жизни и я вынужден реагировать, ну тогда дайте мне в руки рычаг, чтобы я мог этим управлять. В этой части я как губернатор — за этот закон, — сказал он.
На вопрос о том, есть ли у губернатора вопросы к городской власти сейчас, Травников ответил, что об этом нужно спрашивать жителей.
Полную версию интервью можно почитать здесь.
За законопроектом о местном самоуправлении последовала бурная реакция: например, он вызвал возмущение у муниципальных депутатов в разных регионах России. В то же время некоторые сельские депутаты считают, что он может принести пользу. В этом уверен Алексей Кузнецов — руководитель проекта «Пригородный простор» в Новосибирском районе и заместитель председателя Совета депутатов Толмачевского сельсовета. Мы публиковали его мнение.