«Если горожане предъявляют мне претензии, дайте рычаг»: Травников одобрил закон, позволяющий влиять на мэра Новосибирска

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников положительно относится к закону о местном самоуправлении. Об этом он рассказал в своем интервью НГС.

Госдума в конце января приняла в первом чтении проект базового закона об общих принципах организации местного самоуправления. Как поясняют «Ведомости», он предполагает до 2028 года объединение всех сельских и городских поселений с районами в муниципальные или городские округа, а также ликвидацию их советов и администраций. Также губернаторы смогут не только участвовать в назначении, но и отрешать от должности глав муниципалитетов, в том числе за несистематическое достижение KPI.

