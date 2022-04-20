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Андрей Травников отвечает на вопросы новосибирцев — онлайн-трансляция

Губернатор Новосибирской области выступает в прямом эфире

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Сегодня, 20 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире ОТС. Мы будем вести текстовую трансляцию на сайте. Оставайтесь с нами!

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Губернатор отметил, что экономика Новосибирской области из-за своей многоплановости должна пострадать меньше по сравнению с другими.

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Следующий вопрос посвящён ценам на товары и их дефициту. Андрей Травников заверил, что дефицита не будет и уточнил, что многие категории товаров производятся на территории региона. При этом привычные зарубежные бренды уйдут с полок, заметил он.

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Ведущие сказали, что вопросов к губернатору поступило много. Первый — посвящен строительству станции метро «Спортивная». Автор вопроса предположил, что на стройке ничего не происходит.

— Буквально три недели назад я выезжал туда с инспекцией. Работы ведутся внутри здания, достаточно активно. Могу заверить, что работы не заморожены. Никаких рисков для завершения станции метро «Спортивная» в этом году нет. Всё кипит, — ответил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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Трансляция началась!

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Прямая линия с губернатором начнется через 5 минут. Недавно Андрей Травников поручил лишить государственной поддержки сельскохозяйственные предприятия, на территории которых жгут траву. Подробности вы можете прочитать здесь.

Противопожарный режим действует в регионе с 15 апреля.

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