«Отсталые подходы»: Андрей Травников раскритиковал содержание новосибирских дорог

— В течение последнего месяца у меня было много командировок и по муниципалитетам Новосибирской области, и в два крупных города нашей страны: Санкт-Петербург и Уфу. Что касается дорожного ремонта и дорожного строительства, сильно от этих двух городов-миллионников мы не отличаемся — темпы ремонта и строительства, ситуация с транспортом на дорогах примерно одинаковы — всем нам еще догонять Москву с ее достижениями в этой сфере. Но что касается содержания территорий, улиц, тротуаров — тут, к сожалению, на фоне других мы не в лучшем свете. Это касается и нашей столицы, Новосибирска, и других муниципалитетов — нам есть к чему стремиться. Бросается в глаза более низкий уровень содержания, более отсталые подходы к организации работ на наших территориях, чем в этих двух городах, — заявил губернатор, его цитирует Telegram-канал «Новосибирь».

