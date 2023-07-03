«Отсталые подходы»: Андрей Травников раскритиковал содержание новосибирских дорог

Сегодня, 3 июля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал качество содержания дорог в регионе. Он поставил этот вопрос на особый контроль.
— В течение последнего месяца у меня было много командировок и по муниципалитетам Новосибирской области, и в два крупных города нашей страны: Санкт-Петербург и Уфу. Что касается дорожного ремонта и дорожного строительства, сильно от этих двух городов-миллионников мы не отличаемся — темпы ремонта и строительства, ситуация с транспортом на дорогах примерно одинаковы — всем нам еще догонять Москву с ее достижениями в этой сфере. Но что касается содержания территорий, улиц, тротуаров — тут, к сожалению, на фоне других мы не в лучшем свете. Это касается и нашей столицы, Новосибирска, и других муниципалитетов — нам есть к чему стремиться. Бросается в глаза более низкий уровень содержания, более отсталые подходы к организации работ на наших территориях, чем в этих двух городах, — заявил губернатор, его цитирует Telegram-канал «Новосибирь».
Андрей Травников отметил, что во время рабочих поездок в районы области он будет уделять внимание содержанию улиц. Сегодня он проконтролирует работу одного из ДЭУ Новосибирска. В течение недели он собирается посетить четыре муниципальных района.
— Понимаю, когда не хватает денег на ремонтные работы, на реконструкцию. Но я сам работал в условиях ограниченного муниципального бюджета и могу заверить, что на уличную уборку или на заделывание выбоин по технологии ямочного ремонта на улицах деньги всегда найти можно. Это подтверждают коллеги и в Новосибирской области, у которых районные центры в идеальном состоянии, — заявил Андрей Травников.
Это не первый случай, когда губернатор высказывает недовольство качеством уборки в Новосибирске. Например, в прошлом году Андрей Травников устроил разнос мэру Анатолию Локтю за уборку города.
— Мэр каждый год какие-то трудности находит. Ему постоянно, нашему мэру, что-то мешает. И уже мешает настолько давно, что хочется даже пошутить и сказать — наверное, уже к балетмейстеру поздно обращаться, нужно к другому специалисту. Уже не смешно, — ответил губернатор на вопрос о том, мог ли стать четвертый мост причиной пыли в Новосибирске.
Тогда же Андрей Травников назвал одной из проблем города разрушенные бордюры.
В июне губернатор отчитал главу Оби за задержку со строительством экопарка. Объект благоустроят по нацпроекту.