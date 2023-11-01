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«Гусинобродская» и «Молодежная»: новосибирский метрополитен получил деньги на документацию для новых станций

Работы могут выполнить за 2 года

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Внеплановое заседание провели 1 ноября

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Правительство Новосибирской области выделило городу 635 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации новых станций метро. Вопрос рассмотрели на внеочередном заседании 1 ноября.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, скоро начнется разработка проектной документации левого тоннеля «Золотая нива» — «Березовая роща» (участок 526 метров), двух участков от станции «Золотая Нива» до станций «Гусинобродская» и «Молодежная» и электродепо «Волочаевская». Минимальный срок работ 1,5 — 2 года.

— Средства на данную меру поддержки в размере 635 млн рублей предусмотрены в законе о бюджете Новосибирской области. Приложение № 5 к государственной программе дополняется пунктом с указанием показателя эффективности предоставления субсидии «Количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство объектов Новосибирского метрополитена», — рассказал Анатолий Костылевский.

В июле на проектирование Дзержинской линии город уже получил из областного бюджета 180 миллионов рублей. В октябре стало известно, что полностью готовых документов на продолжение строительства Дзержинской ветки нет, последнюю станцию «Золотая Нива» открыли 13 лет назад. Журналист НГС пообщалась с экспертами в транспортной сфере и узнала, что они думают об этом.

Недавно метрополитен предложил департаменту по тарифам поднять стоимость проезда в метро до 38 рублей. Последний раз цену проезда в метро повышали до 30 рублей в декабре 2022 года.

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