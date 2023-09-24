В мэрии объяснили, почему топит дорогу, которую пол-лета ремонтировали по БКД в Новосибирске

В мэрии Новосибирска заявили, что ливневки на дороге по улице Есенина, которую этим летом отремонтировали по БКД, в исправном состоянии.
На этом участке 19 сентября дорогу очень сильно затопило.
— Ливневая канализация по ул. Есенина находится полностью в рабочем состоянии, — заверили в мэрии Новосибирска. — При выпадении значительного количества осадков в короткий промежуток времени приемные устройства системы водоотведения на больших уклонах не могут обеспечить моментальный прием ливневых осадков, что может приводить к кратковременным скоплениям воды на проезжей части автодорог.
Поэтому и дополнительная промывка ливневой канализации по улице Есенина не требуется.
Ранее в Новосибирске выпал крупный град и прошел сильный ливень. Диаметр ледяных осадков, в некоторых районах, достигал размера куриного яйца.