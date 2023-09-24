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В мэрии объяснили, почему топит дорогу, которую пол-лета ремонтировали по БКД в Новосибирске

Ливневки чистить не будут

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Дорогу сильно затопило во время ливня

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В мэрии Новосибирска заявили, что ливневки на дороге по улице Есенина, которую этим летом отремонтировали по БКД, в исправном состоянии.

На этом участке 19 сентября дорогу очень сильно затопило.

— Ливневая канализация по ул. Есенина находится полностью в рабочем состоянии, — заверили в мэрии Новосибирска. — При выпадении значительного количества осадков в короткий промежуток времени приемные устройства системы водоотведения на больших уклонах не могут обеспечить моментальный прием ливневых осадков, что может приводить к кратковременным скоплениям воды на проезжей части автодорог.

Поэтому и дополнительная промывка ливневой канализации по улице Есенина не требуется.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Александра Бруня

Ранее в Новосибирске выпал крупный град и прошел сильный ливень. Диаметр ледяных осадков, в некоторых районах, достигал размера куриного яйца.

ЕсенинаЛивневая канализацияМэрия НовосибирскаЗатопление
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