«Получилась настоящая река»: последствия ливня на дороге, которую пол-лета ремонтировали по БКД — видео

В Новосибирске после ливня образовалась река на улице Есенина — дорогу этим летом отремонтировали по БКД, но ливневки в итоге оказались забиты.
Вчера, 19 сентября, поздно вечером, на Дзержинский район обрушился сильный дождь и град. За считанные минуты дороги и тротуары на улице Есенина превратились в бурлящую реку.
— Пол-лета здесь ремонтировали дорогу по БКД. Только в конце августа прорезали линевки, а они уже получается забиты. В итоге вот такая река образовалась, — недовольна читательница НГС.
Редакция НГС обратилась за комментариями в мэрию Новосибирска.
Ранее в Новосибирске выпал крупный град и прошел сильный ливень. Диаметр ледяных осадков, в некоторых районах, достигал размера куриного яйца.