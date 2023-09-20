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«Получилась настоящая река»: последствия ливня на дороге, которую пол-лета ремонтировали по БКД — видео

Решетки прорезали только в конце августа

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Дорогу быстро затопило

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В Новосибирске после ливня образовалась река на улице Есенина — дорогу этим летом отремонтировали по БКД, но ливневки в итоге оказались забиты.

Вчера, 19 сентября, поздно вечером, на Дзержинский район обрушился сильный дождь и град. За считанные минуты дороги и тротуары на улице Есенина превратились в бурлящую реку.

— Пол-лета здесь ремонтировали дорогу по БКД. Только в конце августа прорезали линевки, а они уже получается забиты. В итоге вот такая река образовалась, — недовольна читательница НГС.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Александра Бруня

Редакция НГС обратилась за комментариями в мэрию Новосибирска.

Ранее в Новосибирске выпал крупный град и прошел сильный ливень. Диаметр ледяных осадков, в некоторых районах, достигал размера куриного яйца.

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ЛивеньГрадЛивневкиЕсенинаБКД
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