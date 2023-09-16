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У новосибирского авторынка на Петухова один Nissan «залез» на другой

Очевидцы предполагают, что один из автомобилей неудачно повернул

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ДТП произошло в месте разворота автомобилей неподалеку от авторынка

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16 сентября водители Nissan Primera и Nissan Tiida не поделили улицу Петухова в Новосибирске и столкнулись при маневре. В результате ДТП один автомобиль накренился на корпус другого. Фотографии с места происшествия НГС прислал читатель.

— Я проезжал мимо. У автомобиля, который стоит ровно, большой тормозной путь, судя по следам шин. Там рядом разворот как раз, кто-то из участников, видимо, как раз разворачивался и столкнулся с другим. Момента ДТП я не видел, — рассказал читатель.

НГС запросил информацию о ДТП и пострадавших в нем в городском отделе пропаганды ГИБДД. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее мы рассказывали, как вечером 15 сентября на дороге между Карасуком и селом Студёным в Новосибирской области произошло смертельное ДТП.

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ДТПНиссанУлица Петухова
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