У новосибирского авторынка на Петухова один Nissan «залез» на другой

16 сентября водители Nissan Primera и Nissan Tiida не поделили улицу Петухова в Новосибирске и столкнулись при маневре. В результате ДТП один автомобиль накренился на корпус другого. Фотографии с места происшествия НГС прислал читатель.
— Я проезжал мимо. У автомобиля, который стоит ровно, большой тормозной путь, судя по следам шин. Там рядом разворот как раз, кто-то из участников, видимо, как раз разворачивался и столкнулся с другим. Момента ДТП я не видел, — рассказал читатель.
НГС запросил информацию о ДТП и пострадавших в нем в городском отделе пропаганды ГИБДД. На момент публикации ответа не поступило.
Ранее мы рассказывали, как вечером 15 сентября на дороге между Карасуком и селом Студёным в Новосибирской области произошло смертельное ДТП.