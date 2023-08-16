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Два моста в Новосибирске встали в пробках — где еще нельзя проехать

Большая часть города свободна, но в некоторых местах движение сильно затруднено

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Кроме моста традиционно стоят и площадь Труда с площадью Энергетиков

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Коммунальный и Димитровский мосты стали в пробках в Новосибирске. Проезд затруднен в сторону левого берега и площади Труда, если ехать по Димитровскому мосту, и в сторону правого берега — по Коммунальному. При этом в целом пробки в городе оцениваются всего в три балла. Также на левом берегу традиционно встало кольцо на площади Труда и Станционная от улицы Пархоменко в сторону центра.

Движение на двух мостах затруднено в противоположном направлении

Движение на двух мостах затруднено в противоположном направлении

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Пожаловались на затруднения и жители Дзержинского района Новосибирска, которые вынуждены добираться на работу по улице Волочаевской: там проезжую часть сузили еще в апреле 2023 года, но до сих пор так и не убрали бетонные блоки.

На Волочаевской пробка из-за сужения проезжей части

На Волочаевской пробка из-за сужения проезжей части

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Ранее журналисты НГС устроили эксперимент, чтобы выяснить, на каком транспорте быстрее всего преодолевать Димитровский мост в час пик. Оказалось, что это вовсе не автомобиль.

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