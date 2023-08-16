Два моста в Новосибирске встали в пробках — где еще нельзя проехать

Коммунальный и Димитровский мосты стали в пробках в Новосибирске. Проезд затруднен в сторону левого берега и площади Труда, если ехать по Димитровскому мосту, и в сторону правого берега — по Коммунальному. При этом в целом пробки в городе оцениваются всего в три балла. Также на левом берегу традиционно встало кольцо на площади Труда и Станционная от улицы Пархоменко в сторону центра.
Пожаловались на затруднения и жители Дзержинского района Новосибирска, которые вынуждены добираться на работу по улице Волочаевской: там проезжую часть сузили еще в апреле 2023 года, но до сих пор так и не убрали бетонные блоки.
Ранее журналисты НГС устроили эксперимент, чтобы выяснить, на каком транспорте быстрее всего преодолевать Димитровский мост в час пик. Оказалось, что это вовсе не автомобиль.