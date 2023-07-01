«Две из трех полос заблокированы»: два автомобиля столкнулись на Бугринском мосту— видео с места ДТП

Вечером 1 июля в Новосибирске произошло ДТП на проезжей части Бугринского моста. Как сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», в результате аварии часть дороги заблокирована для проезда.
В сообщении указано, что на участке моста произошло ДТП с участием двух автомобилей. Очевидцы опубликовали видео с места аварии.
— Две из трех полос заблокированы, образовалась пробка в сторону левого берега, — указано в сообщении.
Данные о дорожно-транспортном происшествии появились на сайте 2ГИС. По данным сервиса, движение затруднено на участке моста в районе парка культуры и отдыха «Бугринская роща».
Ночью 1 июля в Черепановском районе произошло смертельное ДТП. Авария произошла на Чуйском тракте.