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«Две из трех полос заблокированы»: два автомобиля столкнулись на Бугринском мосту— видео с места ДТП

После аварии на участке дороги образовалась пробка

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На участке моста произошло ДТП с участием двух автомобилей

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Вечером 1 июля в Новосибирске произошло ДТП на проезжей части Бугринского моста. Как сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», в результате аварии часть дороги заблокирована для проезда.

В сообщении указано, что на участке моста произошло ДТП с участием двух автомобилей. Очевидцы опубликовали видео с места аварии.

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Место ДТП попало на видео

Видео: «АСТ-54» во «ВКонтакте»

— Две из трех полос заблокированы, образовалась пробка в сторону левого берега, — указано в сообщении.

Движение затруднено в районе парка культуры и отдыха «Бугринская роща»

Движение затруднено в районе парка культуры и отдыха «Бугринская роща»

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Данные о дорожно-транспортном происшествии появились на сайте 2ГИС. По данным сервиса, движение затруднено на участке моста в районе парка культуры и отдыха «Бугринская роща».


Ночью 1 июля в Черепановском районе произошло смертельное ДТП. Авария произошла на Чуйском тракте.

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