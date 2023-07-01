«Две из трех полос заблокированы»: два автомобиля столкнулись на Бугринском мосту— видео с места ДТП

Данные о дорожно-транспортном происшествии появились на сайте 2ГИС. По данным сервиса, движение затруднено на участке моста в районе парка культуры и отдыха «Бугринская роща».





Ночью 1 июля в Черепановском районе произошло смертельное ДТП. Авария произошла на Чуйском тракте.