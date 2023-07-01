«Выехала на встречку»: на Чуйском тракте произошло смертельное ДТП

В Черепановском районе ночью 1 июля произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД, авария произошла на Чуйском тракте.
— 47-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Prius, ехала по дороге Р-256 «Чуйский тракт» в сторону Барнаула. На 134-м км трассы при неустановленных обстоятельствах выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем Isuzu Forward, которым управлял 53-летний мужчина. После столкновения автомобиль Isuzu Forward перевернулся, — пояснили в инспекции.
В результате аварии погиб 20-летний пассажир автомобиля Toyota Prius, женщина-водитель и 17-летняя пассажирка получили травмы. Проводится доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В Новосибирске автомобиль Lada Vesta столкнулся с фурой. После удара легковая машина загорелась, пострадали четыре человека.