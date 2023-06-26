Пострадали четыре человека. На Бердском шоссе Lada врезалась в фуру — легковой автомобиль вспыхнул

В Новосибирске автомобиль Lada Vesta столкнулся с фурой. После удара легковая машина загорелась, пострадали четыре человека.

Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, грузовой автомобиль столкнулся с Lada Vesta на Бердском шоссе. Сообщение о том, что загорелась машина, поступило 25 июня в 23:44. Через 4 минуты на место аварии приехали первые пожарные. Пожар ликвидировали за 7 минут .