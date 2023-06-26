Пострадали четыре человека. На Бердском шоссе Lada врезалась в фуру — легковой автомобиль вспыхнул

В Новосибирске автомобиль Lada Vesta столкнулся с фурой. После удара легковая машина загорелась, пострадали четыре человека.
Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, грузовой автомобиль столкнулся с Lada Vesta на Бердском шоссе. Сообщение о том, что загорелась машина, поступило
— По оперативной информации, 4 человека госпитализированы в результате ДТП, — сообщили в пресс-службе.
Видео с пожаром опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black», как сообщают очевидцы, авария случилась недалеко от клиники Мешалкина.
Недавно в деревне Чик Коченёвского района «Газель» выгорела дотла рядом с заправкой.