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Пострадали четыре человека. На Бердском шоссе Lada врезалась в фуру — легковой автомобиль вспыхнул

По словам очевидцев, авария случилась недалеко от клиники Мешалкина

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Авария произошла вчера, 25 июня

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В Новосибирске автомобиль Lada Vesta столкнулся с фурой. После удара легковая машина загорелась, пострадали четыре человека.

Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, грузовой автомобиль столкнулся с Lada Vesta на Бердском шоссе. Сообщение о том, что загорелась машина, поступило 25 июня в 23:44. Через 4 минуты на место аварии приехали первые пожарные. Пожар ликвидировали за 7 минут.

— По оперативной информации, 4 человека госпитализированы в результате ДТП, — сообщили в пресс-службе.

Видео с пожаром опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black», как сообщают очевидцы, авария случилась недалеко от клиники Мешалкина.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

Недавно в деревне Чик Коченёвского района «Газель» выгорела дотла рядом с заправкой.

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