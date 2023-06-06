Под Новосибирском «Газель» выгорела дотла рядом с заправкой — видео с места ЧП

Под Новосибирской в деревне Чик Коченёвского района «Газель» выгорела дотла рядом с заправкой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
— Возгорание «Газели» произошло на улице Шоссейной на заправке. Площадь пожара составила 8 квадратных метров. Пожар задел еще 1 легковой автомобиль, — пояснили в ведомстве.
Во время пожара пострадал водитель «Газели», его доставили в больницу.
Ранее днем 6 июня в Новосибирске на Красном проспекте троллейбус столкнулся с Great Wall Hover H5, после этого легковой автомобиль загорелся.