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Под Новосибирском «Газель» выгорела дотла рядом с заправкой — видео с места ЧП

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По данным МЧС, огонь потушили за 16 минут

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Под Новосибирской в деревне Чик Коченёвского района «Газель» выгорела дотла рядом с заправкой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

— Возгорание «Газели» произошло на улице Шоссейной на заправке. Площадь пожара составила 8 квадратных метров. Пожар задел еще 1 легковой автомобиль, — пояснили в ведомстве.

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Видео: Новосибирск с огоньком

Во время пожара пострадал водитель «Газели», его доставили в больницу.

Ранее днем 6 июня в Новосибирске на Красном проспекте троллейбус столкнулся с Great Wall Hover H5, после этого легковой автомобиль загорелся.

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