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Тема дняВнедорожник сбил мопедиста: видео ДТП
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На Большевистской столкнулись две иномарки — образовалась пробка от планетария до Сибирской

Один из автомобилей перевернулся на крышу: видео с места ДТП

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Информации о пострадавших не поступало

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Вечером 18 июня на улице Большевистской столкнулись Hyundai Solaris и Toyota Caldina, последняя перевернулась на крышу. Фото и видео с места ДТП опубликованы в автомобильном паблике «АСТ-54» и в 2ГИС.

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Очевидцы заметили перевернутую Тойоту на обочине

Видео: «АСТ-54»

В сторону Речного вокзала образовалась пробка протяженностью в 3,5 км: от городского планетария до станции Сибирской.

Затор образовался в одну сторону

Затор образовался в одну сторону

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В ГИБДД Новосибирска на момент публикации материала комментариев по ДТП не предоставили.

Сегодня в центре Кольцово внедорожник на скорости сбил мопедиста, после чего вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Видео жесткого столкновения — в материале НГС.

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