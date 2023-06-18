На Большевистской столкнулись две иномарки — образовалась пробка от планетария до Сибирской

Вечером 18 июня на улице Большевистской столкнулись Hyundai Solaris и Toyota Caldina, последняя перевернулась на крышу. Фото и видео с места ДТП опубликованы в автомобильном паблике «АСТ-54» и в 2ГИС.
В сторону Речного вокзала образовалась пробка протяженностью в 3,5 км: от городского планетария до станции Сибирской.
В ГИБДД Новосибирска на момент публикации материала комментариев по ДТП не предоставили.
Сегодня в центре Кольцово внедорожник на скорости сбил мопедиста, после чего вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Видео жесткого столкновения — в материале НГС.