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Тема дняВ Новосибирске закрыли движение двух трамваев
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В Новосибирске закрыли движение двух трамваев — сколько продлятся ограничения

Временное ограничение коснулось трамвайных маршрутов № 10 и 18

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Ограничения связаны с демонтажем трамвайных путей

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В Новосибирске с 22:00 16 июня по 05:50 19 июня закроют движение трамваев № 10 и 18 по улице Широкой. Как сообщили в Центре управления городским автотранспортом, ограничения связаны с демонтажем трамвайных путей.

На период работ движение транспортных трамваев в прямом и обратном направлениях будет организовано по следующей схеме:

  • № 10 — конечный остановочный пункт «Бугринская роща», улица Оловозаводская, Мира, Сибиряков-Гвардейцев, Вертковская, Троллейная, улица 9-й Гвардейской Дивизии, Волховская, улица Связистов, конечный остановочный пункт «Юго-Западный ж/м»;
  • № 18 — конечный остановочный пункт «пос. Чемской», улица Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, Блюхера, Котовского, улица Ватутина, Широкая, Троллейная, улица 9-й Гвардейской Дивизии, Волховская, улица Связистов, конечный остановочный пункт «Юго-Западный ж/м».

Ранее на левом берегу Новосибирска ограничивали движение семи трамваев. Корректировки коснулись маршрутов № 2, 3, 8, 10, 15, 16, 18 филиала № 4 «Левобережный трамвайный».

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