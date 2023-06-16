В Новосибирске закрыли движение двух трамваев — сколько продлятся ограничения

В Новосибирске с 22:00 16 июня по 05:50 19 июня закроют движение трамваев
На период работ движение транспортных трамваев в прямом и обратном направлениях будет организовано по следующей схеме:
- № 10 — конечный остановочный пункт «Бугринская роща», улица Оловозаводская, Мира, Сибиряков-Гвардейцев, Вертковская, Троллейная, улица 9-й Гвардейской Дивизии, Волховская, улица Связистов, конечный остановочный пункт «Юго-Западный ж/м»;
- № 18 — конечный остановочный пункт «пос. Чемской», улица Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, Блюхера, Котовского, улица Ватутина, Широкая, Троллейная, улица 9-й Гвардейской Дивизии, Волховская, улица Связистов, конечный остановочный пункт «Юго-Западный ж/м».
Ранее на левом берегу Новосибирска ограничивали движение семи трамваев. Корректировки коснулись маршрутов