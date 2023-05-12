В Новосибирске закроют движение семи трамваев — когда введут ограничение

В Новосибирске планируется закрыть движение семи трамваев на левом берегу города. Как сообщили в пресс-центре мэрии, ограничения коснутся маршрутов
Отмечается, что движение могут закрыть с 22:00 13 мая до 08:00 14 мая. Ограничения введут из-за работ по организации реверсивного движения по однопутному трамвайному пути от остановки «ТГ «Левобережный» до остановочного пункта «Индустриальная».
— Выпуск трамваев на маршруты
Согласно ПДД, реверсивное движение — порядок движения в разные стороны по одной полосе (в данном случае по одним путям). Направление движения регламентируется по времени.
В пресс-центре мэрии Новосибирска отметили, что участок с реверсивным движением вводится в эксплуатацию с 08:00 14 мая по 31 октября из-за ремонта трамвайных путей по улице Сибиряков-Гвардейцев. Реверсивное движение будет организовано для трамвайных маршрутов
В конце апреля в Новосибирске запустили дачные маршруты. В городской администрации показали подробное расписание автобусов.