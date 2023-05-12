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В Новосибирске закроют движение семи трамваев — когда введут ограничение

Об этом сообщили в мэрии Новосибирска

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Ограничения введут в 22:00 13 мая

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В Новосибирске планируется закрыть движение семи трамваев на левом берегу города. Как сообщили в пресс-центре мэрии, ограничения коснутся маршрутов № 2, 3, 8, 10, 15, 16, 18 филиала № 4 «Левобережный трамвайный».

Отмечается, что движение могут закрыть с 22:00 13 мая до 08:00 14 мая. Ограничения введут из-за работ по организации реверсивного движения по однопутному трамвайному пути от остановки «ТГ «Левобережный» до остановочного пункта «Индустриальная».

— Выпуск трамваев на маршруты № 2, 3, 8, 10, 15, 16, 18 — 14 мая с 8 часов, — указано в сообщении.

Согласно ПДД, реверсивное движение — порядок движения в разные стороны по одной полосе (в данном случае по одним путям). Направление движения регламентируется по времени.

В пресс-центре мэрии Новосибирска отметили, что участок с реверсивным движением вводится в эксплуатацию с 08:00 14 мая по 31 октября из-за ремонта трамвайных путей по улице Сибиряков-Гвардейцев. Реверсивное движение будет организовано для трамвайных маршрутов № 3, 8 и 18.

В конце апреля в Новосибирске запустили дачные маршруты. В городской администрации показали подробное расписание автобусов.

ТрамвайМэрия НовосибирскаОбщественный транспорт
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