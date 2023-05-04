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Два трамвайных маршрута на левом берегу изменят схему движения до ноября

Новый порядок связан с ремонтом путей

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Новый порядок движения будет действовать на протяжении 5 месяцев

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С 15 мая в левобережной части Новосибирска будет организовано реверсивное движение трамваев. Инициатива связана с ремонтом трамвайных путей на улице Сибиряков-Гвардейцев, сообщили в мэрии Новосибирска.

Известно, что реверсивное движение будет запущено на Сибиряков-Гвардейцев от остановки «ТГ «Левобережный»» до остановки «Индустриальная». Изменения затронут маршруты №3 и №18. Новый порядок будет действовать до 31 октября.

Согласно ПДД, реверсивное движение — порядок движения в разные стороны по одной полосе (в данном случае по одним путям). Направление движения регламентируется по времени.

В конце апреля в Новосибирске запустили дачные маршруты. В городской администрации рассказали о самых популярных направлениях и показали подробное расписание автобусов.

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ТрамваиПДДРеверсивное движениеНовосибирск
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