Два трамвайных маршрута на левом берегу изменят схему движения до ноября

С 15 мая в левобережной части Новосибирска будет организовано реверсивное движение трамваев. Инициатива связана с ремонтом трамвайных путей на улице Сибиряков-Гвардейцев, сообщили в мэрии Новосибирска.
Известно, что реверсивное движение будет запущено на Сибиряков-Гвардейцев от остановки «ТГ «Левобережный»» до остановки «Индустриальная». Изменения затронут маршруты №3 и №18. Новый порядок будет действовать до
Согласно ПДД, реверсивное движение — порядок движения в разные стороны по одной полосе (в данном случае по одним путям). Направление движения регламентируется по времени.
В конце апреля в Новосибирске запустили дачные маршруты. В городской администрации рассказали о самых популярных направлениях и показали подробное расписание автобусов.