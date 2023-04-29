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Огромная пробка собралась у ж/д переезда в сторону Станционной — водители выезжают на встречку и ссорятся

Сегодня движение на левом берегу очень напряженное

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Водители ссорятся и ругаются, когда кто-то выезжает на встречку или с обочины

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В Новосибирске из-за закрытия переезда на Западной площадке собралась огромная пробка. Новосибирцы возмущены долгим ожиданием и поведением других водителей.

Пробка по улице Невельского и Связистов в сторону ж/д переезда и улицы Станционной сейчас составляет около 2,5 километра.

— Не работают ж/д переезды, не поднимаются, — сообщил в редакцию читатель НГС.

На карте 2ГИС водители делятся своим возмущением и многие уже переругались.

— Сколько же клоунов на дорогах: и по встречке, и с обочин — лишь бы внаглую залезть! — возмущен пользователь.

— Ненавижу этот город! — заявляет новосибирец.

— Всем, кто не любит наш город и страну, вас никто здесь не держит, — отвечает ему другой водитель.

— Поезд еще в Коченево, они уже закрывают, — пишет в ярости пользователь.

Пробка около 2,5 километра

Пробка около 2,5 километра

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Ситуация в центре левого берега сейчас напряженная еще и из-за легкоатлетической эстафеты.

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