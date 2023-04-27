Движение транспорта перекроют из-за легкоатлетической эстафеты в Ленинском районе Новосибирска

29 апреля для проведения
Ограничения будут действовать с 09:00 до 14:00 на следующих участках дорожной сети:
- по ул. Станиславского от площади им. Станиславского до площади Труда;
- по ул. Плахотного от ул. Петропавловской до ул. Костычева;
- по ул. Пархоменко от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова;
- по ул. Котовского от ул. Котовского, 21 до ул. Котовского, 27.
Парковка на этих участках будет запрещена с 07:00 до 14:00.
Во время проведения эстафеты изменят свой маршрут по левобережью Новосибирска троллейбусы
Кстати, В Новосибирске с 22 апреля запустили дачные автобусы. Они будут курсировать каждый день, кроме понедельника. Оплатить проезд можно картой студента, картой школьника, ЕТК, социальной картой и единым социальным проездным билетом.