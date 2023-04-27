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Движение транспорта перекроют из-за легкоатлетической эстафеты в Ленинском районе Новосибирска

Мероприятие состоится в ближайшую субботу, 29 апреля

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На нескольких улицах будет запрещена парковка с 07:00 до 14:00

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29 апреля для проведения 74-й легкоатлетической эстафеты памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в Ленинском районе временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Ограничения будут действовать с 09:00 до 14:00 на следующих участках дорожной сети:

  • по ул. Станиславского от площади им. Станиславского до площади Труда;
  • по ул. Плахотного от ул. Петропавловской до ул. Костычева;
  • по ул. Пархоменко от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова;
  • по ул. Котовского от ул. Котовского, 21 до ул. Котовского, 27.

Парковка на этих участках будет запрещена с 07:00 до 14:00.

Во время проведения эстафеты изменят свой маршрут по левобережью Новосибирска троллейбусы № 4 и 24, автобусы № 1, 16, 43, 4, 14, 19, 24, 89, 55, 79 и 64, маршрутки № 10, 54, и 12.

Кстати, В Новосибирске с 22 апреля запустили дачные автобусы. Они будут курсировать каждый день, кроме понедельника. Оплатить проезд можно картой студента, картой школьника, ЕТК, социальной картой и единым социальным проездным билетом.

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