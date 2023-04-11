40 пригородных электричек изменят расписание в Новосибирской области — с чем связаны корректировки

— № 6325 Новосибирск — Чулымская, отправление со станции Новосибирск-Главный в 20:36 (на 5 минут позже), отправление с о. п. 3264 км в 22:11 (на 8 минут позже), отправление со станции Дупленская в 22:31 (на 14 минут позже), прибытие на станцию Чулымская в 23:04 (на 14 минут позже).



17–26 апреля

