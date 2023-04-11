40 пригородных электричек изменят расписание в Новосибирской области — с чем связаны корректировки

В Новосибирской области с 16 по 27 апреля изменится расписание 40 пригородных электропоездов. Как сообщили в компании АО «Экспресс-пригород», изменения в движении связаны с капитальным ремонтом пути. Корректировка во времени следования составит от 1 до 56 минут.
На время ремонтных работ изменения коснутся электропоездов, следующих по представленным ниже маршрутам.
В Западном направлении
16–26 апреля
— № 6325 Новосибирск — Чулымская, отправление со станции Новосибирск-Главный в 20:36 (на 5 минут позже), отправление с о. п. 3264 км в 22:11 (на 8 минут позже), отправление со станции Дупленская в 22:31 (на 14 минут позже), прибытие на станцию Чулымская в 23:04 (на 14 минут позже).
17–26 апреля
— № 6316 Коченево — Новосибирск, отправление со станции Коченево в 15:58 (на 12 минут позже), отправление с о. п.
— № 6320 Дупленская — Новосибирск, отправление со станции Дупленская в 19:38 (на 1 минуту позже), отправление с о. п. Оёш в 19:50 (на 3 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 21:27 (на 3 минуты позже);
— № 7131 Новосибирск — Барабинск, отправление со станции Новосибирск-Главный в 6:35 (по расписанию), отправление со станции Дупленская в 8:25 (на 10 минут позже), прибытие на станцию Барабинск в 11:15 (на 10 минут позже);
— № 6309 Новосибирск — Каргат, отправление со станции Новосибирск-Главный в 9:42 (по расписанию), отправление с о. п. 3264 км в 11:18 (на 4 минуты позже), отправление со станции Дупленская в 11:38 (на 9 минут позже), прибытие на станцию Каргат в 12:47 (на 9 минут позже);
— № 7141 Новосибирск — Татарская, отправление со станции Новосибирск-Главный в 13:25 (по расписанию), отправление с
— № 7133 Новосибирск — Барабинск, отправление со станции Новосибирск-Главный в 16:41 (на 32 минуты позже), отправление со станции Чик в 17:43 (на 41 минуту позже), отправление со станции Дупленская в 18:45 (на 56 минут позже), прибытие на станцию Барабинск в 21:39 (на 56 минут позже);
— № 6319 Новосибирск — Дупленская, отправление со станции Новосибирск-Главный в 17:29 (по расписанию), отправление с
— № 6321 Новосибирск — Чулымская, отправление со станции Новосибирск-Главный в 18:27 (по расписанию), отправление с
— № 7132 Барабинск — Новосибирск, отправление со станции Барабинск в 6:26 (по расписанию), отправление с о. п. Оёш в 9:35 (на 4 минуты позже), отправление с о. п. 3264 км (на 3 минуты позже), отправление с о. п. Лесная поляна в 9:47 (на 5 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11:14 (на 5 минут позже);
— № 7142 Татарская — Новосибирск, отправление со станции Татарская в 8:22 (по расписанию), отправление с о. п. Оёш в 13:04 (на 4 минуты позже), отправление с о. п. 3264 км в 13:10 (на 3 минуты позже), отправление с о. п. Лесная поляна в 13:15 (на 4 минуты позже), отправление со станции Обь в 14:11 (на 3 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:42 (на 3 минуты позже);
— № 6310 Каргат — Новосибирск, отправление со станции Каргат в 14:58 (по расписанию), отправление с о. п. Оёш в 16:19 (на 3 минуты позже), отправление с о. п. Лесная поляна в 16:30 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:57 (на 4 минуты позже);
— № 6314 Чулымская — Новосибирск, отправление со станции Чулымская в 17:04 (на 3 минуты раньше), отправление с о. п. Оёш в 17:53 (на 2 минуты позже), отправление с о. п. 3264 км в 17:59 (на 1 минуту позже), отправление с о. п. Лесная поляна в 18:04 (на 2 минуты позже), отправление со станции Коченево в 18:21 (на 1 минуту позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:32 (на 1 минуту позже);
— № 7134 Барабинск — Новосибирск, отправление со станции Барабинск в 17:38 (по расписанию), отправление с о. п. Оёш в 20:49 (на 3 минуты позже), отправление с о. п. Лесная поляна в 21:00 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 22:26 (на 4 минуты позже);
— № 6344 Колония — Татарская, отправление в 22:10 (на 14 минут позже), прибытие в 22:54 (на 14 минут позже).
17–23 апреля
— № 6305 Новосибирск — Чулымская, отправление со станции Новосибирск-Главный в 7:10 (по расписанию), отправление с
17–21 и 24–26 апреля
— № 6326 Чулымская — Новосибирск-Восточный, отправление со станции Чулымская в 5:12 (по расписанию), отправление с
21–23 апреля
— № 6347 Татарская — Колония, отправление в 20:11 (на 11 минут позже), прибытие в 20:55 (на 11 минут позже).
22 и 23 апреля
— № 6328 Чулымская — Новосибирск, отправление со станции Чулымская в 5:12 (по расписанию), отправление с о. п. Оёш в 5:58 (на 4 минуты позже), отправление с о. п. 3264 км в 6:04 (на 3 минуты позже), отправление с о. п. Лесная поляна в 6:09 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 7:38 (на 4 минуты позже).
24–26 апреля
— № 6305 Новосибирск — Чулымская, отправление со станции Новосибирск-Главный в 7:40 (на 30 минут позже), отправление с о. п. 3264 км в 9:17 (на 33 минуты позже), отправление со станции Дупленская в 9:39 (на 39 минут позже), прибытие на станцию Чулымская в 10:13 (на 39 минут позже).
В Восточном направлении
17–26 апреля
— № 6414 Новосибирск — Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 13:33 (на 37 минут раньше), отправление с о. п. Порос в 15:00 (на 31 минуту раньше), прибытие на станцию Болотная в 16:04 (на 31 минуту раньше);
— № 6418 Новосибирск — Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 16:15 (на 30 минут раньше), отправление с
— № 6420 Новосибирск — Ояш, отправление со станции Новосибирск-Главный в 17:44 (по расписанию), отправление со станции Мошково в 19:00 (на 2 минуты позже), отправление с о. п. Порос в 19:13 (на 8 минут позже), прибытие на станцию Ояш в 19:30 (на 8 минут позже);
— № 6422 Новосибирск — Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 19:20 (по расписанию), отправление с
— № 6426 Новосибирск — Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 21:05 (по расписанию), отправление со станции Мошково в 22:22 (на 2 минуты позже), отправление с о. п. Порос в 22:35 (на 8 минут позже), прибытие на станцию Болотная в 23:37 (на 8 минут позже);
— № 6413 Болотная — Новосибирск, отправление со станции Болотная в 17:06 (по расписанию), отправление со станции Мошково в 18:25 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:36 (на 4 минуты позже);
— № 6419 Ояш — Новосибирск, отправление со станции Ояш в 20:33 (на 45 минут позже), отправление со станции Мошково в 21:04 (на 49 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 22:14 (на 49 минут позже).
17–27 апреля
— № 6408 Новосибирск — Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 9:18 (на 3 минуты позже), отправление с
— № 6403 Болотная — Новосибирск, отправление со станции Болотная в 10:01 (по расписанию), отправление со станции Мошково в 11:20 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 12:31 (на 4 минуты позже).
18–27 апреля
— № 6404 Новосибирск — Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 7:03 (на 3 минуты позже), отправление с
— № 6425 Ояш — Новосибирск, отправление со станции Ояш в 5:05 (на 3 минуты раньше), отправление с о. п. Порос в 5:23 (на 4 минуты раньше), отправление со станции Мошково в 5:39 (на 3 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 6:50 (на 3 минуты позже);
— № 6417 Болотная — Новосибирск, отправление со станции Болотная в 5:08 (по расписанию), отправление с о. п. Порос в 6:13 (на 1 минуту позже), отправление со стации Мошково в 6:26 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 7:38 (на 4 минуты позже);
— № 6421 Болотная — Новосибирск, отправление со станции Болотная в 5:52 (по расписанию), отправление с о. п. 3412 км в 6:44 (на 1 минуту раньше), отправление с о. п. 3406 км в 6:52 (на 2 минуты раньше), отправление с о. п. Порос в 6:56 (на 1 минуту раньше), отправление со станции Мошково в 7:09 (на 3 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 8:20 (на 3 минуты позже).
17–21 и 24–26 апреля
— № 6407 Болотная — Пригородный Простор, отправление со станции Болотная в 14:45 (по расписанию), отправление со станции Мошково в 16:03 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию о. п. Пригородный Простор в 17:44 (на 4 минуты позже).
22 и 23 апреля
— № 6456 Новосибирск — Ояш, отправление со станции Новосибирск-Главный в 10:38 (на 18 минут позже), отправление с
— № 6401 Болотная — Новосибирск, отправление со станции Болотная в 14:45 (по расписанию), отправление со станции Мошково в 16:03 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:14 (на 4 минуты позже).
В Жеребцовском направлении
18–27 апреля
— № 6501 Новосибирск — Сокур, отправление со станции Новосибирск-Главный в 7:34 (по расписанию), отправление с
18, 19, 21, 22, 23, 25, 26 и 27 апреля
— № 6503 Новосибирск — Сокур, отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:41 (по расписанию), прибытие в 10:17 (на 1 минуту позже).
Городская железная дорога в Новосибирске
17–21 и 24–26 апреля
— № 7306 Пригородный Простор — Новосибирск-Восточный, отправление с о. п. Пригородный Простор в 18:06 (на 10 минут позже), отправление со станции Новосибирск-Главный в 18:42 (на 15 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Восточный в 18:54 (на 15 минут позже).
18–21 и 24–27 апреля
— № 7302 Пригородный Простор — Новосибирск-Восточный, отправление с о. п. Пригородный Простор в 7:21 (по расписанию), отправление со станции Новосибирск-Главный в 7:58 (на 5 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Восточный в 8:15 (на 5 минут позже).
Ранее в Новосибирской области с 1 апреля запустили 5 дополнительных электричек.