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Пять дополнительных электричек запустят в Новосибирской области с апреля

Запуск связан с переходом на летнее время

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Курсирование дополнительных поездов начнется с 1 апреля

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В Новосибирской области с 1 апреля запустят пять дополнительных электричек. Об этом сообщили в компании АО «Экспресс-пригород».

Дополнительные электропоезда будут курсировать по следующему расписанию:

  • № 6353 Новосибирск Главный — Коченево (отправление — в 13:01, прибытие — в 14:13);
  • № 6311 Новосибирск Главный — Коченево (отправление — в 10:42, прибытие — в 11:54);
  • № 6354 Коченево — Новосибирск Главный (отправление — в 12:50, прибытие — в 14:01);
  • № 6316 Коченево — Новосибирск Главный (отправление — в 15:46, прибытие — в 16:57);
  • № 6320 Дупленская — Новосибирск Главный (отправление — в 19:37, прибытие — в 21:24).

Запуск дополнительных электричек назначен в рамках перехода движения на летнее расписание.

Ранее из Новосибирска запустили электричку в Татарск. Она курсирует ежедневно, время в пути составляет около шести с половиной часов.

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