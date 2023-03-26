Пять дополнительных электричек запустят в Новосибирской области с апреля

В Новосибирской области с 1 апреля запустят пять дополнительных электричек. Об этом сообщили в компании АО «Экспресс-пригород».
Дополнительные электропоезда будут курсировать по следующему расписанию:
- № 6353 Новосибирск Главный — Коченево (отправление — в 13:01, прибытие — в 14:13);
- № 6311 Новосибирск Главный — Коченево (отправление — в 10:42, прибытие — в 11:54);
- № 6354 Коченево — Новосибирск Главный (отправление — в 12:50, прибытие — в 14:01);
- № 6316 Коченево — Новосибирск Главный (отправление — в 15:46, прибытие — в 16:57);
- № 6320 Дупленская — Новосибирск Главный (отправление — в 19:37, прибытие — в 21:24).
Запуск дополнительных электричек назначен в рамках перехода движения на летнее расписание.
Ранее из Новосибирска запустили электричку в Татарск. Она курсирует ежедневно, время в пути составляет около шести с половиной часов.