Из Новосибирска запустят электричку, которая будет идти более 6 часов

С 1 января 2023 года из Новосибирска запустят электричку в Татарск. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, электричка будет курсировать ежедневно, время в пути составит около шести с половиной часов.
— Организовано ежедневное курсирование прямых (беспересадочных) электропоездов по маршруту Новосибирск — Татарск (отправление в 13:25, прибытие в 19:51, время в пути — 06:26) и Татарск — Новосибирск (отправление в 08:20, прибытие 14:38, время в пути — 06:18), — отметили региональные власти.
Перевозка пассажиров будет осуществляться поездом
Как уточнили в Министерстве транспорта области, теперь пассажиры будут тратить на проезд в два раза меньше, чем раньше. К тому же будет возможность добираться не 3–4 раза в неделю на автобусе, а каждый день по железной дороге без пробок.
Также с 1 января жители западных районов смогут доехать в Новосибирск на двух стыковочных электричках: Татарская — Барабинск (отправление 15:10, прибытие 17:23), Барабинск — Новосибирск (отправление 17:37, прибытие 22:22).
Помимо этого, с 1 января 2023 года изменят расписание межмуниципальных маршрутов:
Ранее стало известно, что в Новосибирской области с 29 декабря изменится расписание движения пригородных электричек. Корректировки связаны с предстоящими новогодними праздниками.