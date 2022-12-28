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Из Новосибирска запустят электричку, которая будет идти более 6 часов

Электропоезд будет курсировать ежедневно

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Поезд оборудован биотуалетами, системой кондиционирования воздуха и видеонаблюдением

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С 1 января 2023 года из Новосибирска запустят электричку в Татарск. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, электричка будет курсировать ежедневно, время в пути составит около шести с половиной часов.

— Организовано ежедневное курсирование прямых (беспересадочных) электропоездов по маршруту Новосибирск — Татарск (отправление в 13:25, прибытие в 19:51, время в пути — 06:26) и Татарск — Новосибирск (отправление в 08:20, прибытие 14:38, время в пути — 06:18), — отметили региональные власти.

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Перевозка пассажиров будет осуществляться поездом ЭП-2Д, который оборудован биотуалетами, системой кондиционирования воздуха, видеонаблюдением. Головные вагоны оснащены подъемниками и креплениями для инвалидных колясок.

Как уточнили в Министерстве транспорта области, теперь пассажиры будут тратить на проезд в два раза меньше, чем раньше. К тому же будет возможность добираться не 3–4 раза в неделю на автобусе, а каждый день по железной дороге без пробок.


Также с 1 января жители западных районов смогут доехать в Новосибирск на двух стыковочных электричках: Татарская — Барабинск (отправление 15:10, прибытие 17:23), Барабинск — Новосибирск (отправление 17:37, прибытие 22:22).

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Помимо этого, с 1 января 2023 года изменят расписание межмуниципальных маршрутов: № 574Л Усть-Тарка — Татарск, № 515Л Венгерово — Чаны, № 561 Куйбышев — Барабинск, № 562л Куйбышев — Барабинск — Здвинск.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области с 29 декабря изменится расписание движения пригородных электричек. Корректировки связаны с предстоящими новогодними праздниками.

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