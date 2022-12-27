Расписание электричек изменят в Новосибирской области из-за новогодних праздников

В Новосибирской области с 29 декабря изменится расписание движения пригородных электричек. Корректировки связаны с предстоящими новогодними праздниками. Об этом сообщили в компании АО «Экспресс-пригород».
Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих по маршрутам:
29, 30, 31 декабря:
№ 6313Новосибирск — Чулымская, продлевается до станции Барабинск. Отправление со станции Новосибирск-Главный в 13:25 (по расписанию), прибытие на станцию Барабинск в 17:35; № 6377Барабинск — Татарская, изменяется время прибытия и отправления. Отправление в 17:40 (на 4 минуты позже), прибытие в 19:55 (на 4 минуты позже).
Электропоезда состыкованы на станции Барабинск, время стыковки электропоездов
31 декабря:
- электропоезд
№ 6323Новосибирск — Коченево, курсирующий по будням, назначается на 31 декабря (суббота). Отправление в 15:07 (по расписанию), прибытие в 16:18 (по расписанию);
- электропоезд
№ 6318Коченево — Новосибирск, курсирующий по будням, назначается на 31 декабря (суббота). Отправление в 17:38 (по расписанию), прибытие в 18:51 (по расписанию).
Отметим, что с 1 января 2023 года назначены 2 прямых ежедневных маршрута на участке Новосибирск — Татарская:
№ 7141Новосибирск — Татарская, отправление в 13:25, прибытие в 19:51; № 7142Татарская — Новосибирск, отправление в 08:20, прибытие в 14:38.
Также в период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года пригородные поезда будут курсировать по графику выходного дня.
Ранее в Новосибирской области отменили несколько пригородных электричек.