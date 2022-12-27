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Расписание электричек изменят в Новосибирской области из-за новогодних праздников

В период праздничных дней поезда будут курсировать по графику выходного дня

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Корректировки в расписании начнутся с 29 декабря

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В Новосибирской области с 29 декабря изменится расписание движения пригородных электричек. Корректировки связаны с предстоящими новогодними праздниками. Об этом сообщили в компании АО «Экспресс-пригород».

Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих по маршрутам:

29, 30, 31 декабря:

  • № 6313 Новосибирск — Чулымская, продлевается до станции Барабинск. Отправление со станции Новосибирск-Главный в 13:25 (по расписанию), прибытие на станцию Барабинск в 17:35;
  • № 6377 Барабинск — Татарская, изменяется время прибытия и отправления. Отправление в 17:40 (на 4 минуты позже), прибытие в 19:55 (на 4 минуты позже).

Электропоезда состыкованы на станции Барабинск, время стыковки электропоездов № 6313 и № 6377 составляет 5 минут.

31 декабря:

  • электропоезд № 6323 Новосибирск — Коченево, курсирующий по будням, назначается на 31 декабря (суббота). Отправление в 15:07 (по расписанию), прибытие в 16:18 (по расписанию);
  • электропоезд № 6318 Коченево — Новосибирск, курсирующий по будням, назначается на 31 декабря (суббота). Отправление в 17:38 (по расписанию), прибытие в 18:51 (по расписанию).

Отметим, что с 1 января 2023 года назначены 2 прямых ежедневных маршрута на участке Новосибирск — Татарская:

  • № 7141 Новосибирск — Татарская, отправление в 13:25, прибытие в 19:51;
  • № 7142 Татарская — Новосибирск, отправление в 08:20, прибытие в 14:38.

Также в период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года пригородные поезда будут курсировать по графику выходного дня.

Ранее в Новосибирской области отменили несколько пригородных электричек.

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