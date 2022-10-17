В Новосибирской области изменится график движения пригородных поездов
Обновленное расписание начинает действовать
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В Новосибирской области с 24 октября изменится расписание пригородных поездов. Изменения связаны с завершением летних пассажирских перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
В Кузбасском направлении:
- с 24 октября электропоезд
№ 6808Тогучин — Новосибирск будет курсировать только по выходным дням (ранее курсировал ежедневно), № 6809Новосибирск — Тогучин будет курсировать только по выходным дням (ранее курсировал по понедельникам, средам и пятницам);
- отменяются электропоезда
№ 6803/6804Новосибирск — Буготак — Новосибирск (с 24 октября), № 6805Новосибирск — Тогучин (с 25 октября), № 6851/6874Новосибирск — Буготак — Новосибирск (с 29 октября).
В Западном направлении:
- с 29 октября изменяется расписание электропоездов
№ 6323Новосибирск — Коченево и № 6318Коченево — Новосибирск. Эти поезда будут курсировать с 24 октября 2022 года только по будням (отменяется курсирование по субботам и воскресеньям).
В Южном направлении:
- с 29 октября изменяется расписание электропоездов
№ 6609/6610Новосибирск — Искитим — Новосибирск и № 6657/6658Новосибирск — Искитим — Новосибирск. Эти поезда будут курсировать с 24 октября только по будням (ранее курсировали по выходным дням);
- с 24 октября отменяется электропоезд
№ 6622Искитим — Новосибирск.
В Восточном направлении:
- отменяются электропоезда
№ 6412/6411Новосибирск — Мошково — Новосибирск (с 24 октября).
В Жеребцовском направлении:
- отменяются электропоезда
№ 6531Новосибирск — Сокур через Инскую — Новосибирск (с 24 октября), № 6503/6504Новосибирск — Сокур через Инскую — Новосибирск, № 6505/6506Новосибирск — Жеребцово — Новосибирск (с 24 октября).
Напомним, в Новосибирске с 3 сентября отменили летнее расписание движения восьми пригородных поездов.