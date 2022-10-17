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В Новосибирской области изменится график движения пригородных поездов

Обновленное расписание начинает действовать 24 октября

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Изменения связаны с завершением летних пассажирских перевозок

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В Новосибирской области с 24 октября изменится расписание пригородных поездов. Изменения связаны с завершением летних пассажирских перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

В Кузбасском направлении:

  • с 24 октября электропоезд № 6808 Тогучин — Новосибирск будет курсировать только по выходным дням (ранее курсировал ежедневно), № 6809 Новосибирск — Тогучин будет курсировать только по выходным дням (ранее курсировал по понедельникам, средам и пятницам);
  • отменяются электропоезда № 6803/6804 Новосибирск — Буготак — Новосибирск (с 24 октября), № 6805 Новосибирск — Тогучин (с 25 октября), № 6851/6874 Новосибирск — Буготак — Новосибирск (с 29 октября).

В Западном направлении:

  • с 29 октября изменяется расписание электропоездов № 6323 Новосибирск — Коченево и № 6318 Коченево — Новосибирск. Эти поезда будут курсировать с 24 октября 2022 года только по будням (отменяется курсирование по субботам и воскресеньям).

В Южном направлении:

  • с 29 октября изменяется расписание электропоездов № 6609/6610 Новосибирск — Искитим — Новосибирск и № 6657/6658 Новосибирск — Искитим — Новосибирск. Эти поезда будут курсировать с 24 октября только по будням (ранее курсировали по выходным дням);
  • с 24 октября отменяется электропоезд № 6622 Искитим — Новосибирск.

В Восточном направлении:

  • отменяются электропоезда № 6412/6411 Новосибирск — Мошково — Новосибирск (с 24 октября).

В Жеребцовском направлении:

  • отменяются электропоезда № 6531 Новосибирск — Сокур через Инскую — Новосибирск (с 24 октября), № 6503/6504 Новосибирск — Сокур через Инскую — Новосибирск, № 6505/6506 Новосибирск — Жеребцово — Новосибирск (с 24 октября).

Напомним, в Новосибирске с 3 сентября отменили летнее расписание движения восьми пригородных поездов.

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