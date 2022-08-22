Восемь пригородных поездов отменят в Новосибирске
Изменения коснутся электричек, которые курсируют в субботу и воскресенье
В Новосибирске с 3 сентября отменят летнее расписание движения восьми пригородных поездов.
Как сообщили в пресс-службе АО «Экспресс-пригород», изменения связаны с окончанием летнего периода. Отмена коснется электричек, которые курсируют в субботу и воскресенье.
На Южном направлении:
- №6653 Новосибирск – Искитим, отправление в 11:00, прибытие в 12:25;
- №6655 Новосибирск – Искитим, отправление в 13:02, прибытие в 14:26;
- №6654 Искитим – Новосибирск, отправление в 14:04, прибытие в 15:34;
- №6656 Искитим – Новосибирск, отправление в 15:46, прибытие в 17:13.
На Жеребцовском направлении:
- №6507 Новосибирск – Жеребцово, отправление в 12:03, прибытие в 13:15;
- №6508 Жеребцово – Новосибирск, отправление в 15:01, прибытие в 16:14.
На Кузбасском направлении:
- №6861 Новосибирск – Буготак, отправление в 15:19, прибытие в 17:01;
- №6862 Буготак – Новосибирск, отправление в 17:55, прибытие в 19:37.
Пассажиров просят быть внимательными, при планировании поездок.
В начале августа железнодорожная станция «Речной вокзал» в Новосибирске осталась без электричества. Из-за этого пассажиры не могли купить билеты. В результате людей пропускали через турникеты без посадочных.