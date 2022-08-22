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Восемь пригородных поездов отменят в Новосибирске

Изменения коснутся электричек, которые курсируют в субботу и воскресенье

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В Новосибирске с 3 сентября отменят летнее расписание движения восьми пригородных поездов.

Как сообщили в пресс-службе АО «Экспресс-пригород», изменения связаны с окончанием летнего периода. Отмена коснется электричек, которые курсируют в субботу и воскресенье.

На Южном направлении:

  • №6653 Новосибирск – Искитим, отправление в 11:00, прибытие в 12:25;
  • №6655 Новосибирск – Искитим, отправление в 13:02, прибытие в 14:26;
  • №6654 Искитим – Новосибирск, отправление в 14:04, прибытие в 15:34;
  • №6656 Искитим – Новосибирск, отправление в 15:46, прибытие в 17:13.

На Жеребцовском направлении:

  • №6507 Новосибирск – Жеребцово, отправление в 12:03, прибытие в 13:15;
  • №6508 Жеребцово – Новосибирск, отправление в 15:01, прибытие в 16:14.

На Кузбасском направлении:

  • №6861 Новосибирск – Буготак, отправление в 15:19, прибытие в 17:01;
  • №6862 Буготак – Новосибирск, отправление в 17:55, прибытие в 19:37.

Пассажиров просят быть внимательными, при планировании поездок.

В начале августа железнодорожная станция «Речной вокзал» в Новосибирске осталась без электричества. Из-за этого пассажиры не могли купить билеты. В результате людей пропускали через турникеты без посадочных.

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