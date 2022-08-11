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Тема дняНа ж/д станции пропало электричество
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На ж/д станции «Речной вокзал» пропало электричество — в электрички пускают без билетов

В кассы выстроилась большая очередь

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Чтобы купить билет, нужно постоять в очереди

Чтобы купить билет, нужно постоять в очереди

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Железнодорожная станция «Речной вокзал» в Новосибирске осталась без электричества. Об этом журналистам НГС сообщили читатели.

На фотографиях, которые имеются в распоряжении редакции, видно, что в кассы выстроилась большая очередь. Без электричества также не работает терминал по продаже билетов.

Когда включат электричество, сотрудники станции не сообщают

Когда включат электричество, сотрудники станции не сообщают

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Читатель НГС сообщил, что в результате было принято решение пропускать пассажиров через турникеты без билетов.

— Пускают в электрички, типа там билеты купите, — отметил собеседник.

НГС направил запрос в Службу корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» — с просьбой прокомментировать ситуацию. Специалисты пообещали предоставить ответ в ближайшее время.

Терминал по продаже билетов не работает

Терминал по продаже билетов не работает

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В прошлом году зимой 2,5 тысячи жителей Ленинского района сутки сидели без света. Муниципальные власти организовали для них точки с горячим питанием.

Речной вокзалСветЭлектричество
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