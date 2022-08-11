На ж/д станции «Речной вокзал» пропало электричество — в электрички пускают без билетов
В кассы выстроилась большая очередь
Железнодорожная станция «Речной вокзал» в Новосибирске осталась без электричества. Об этом журналистам НГС сообщили читатели.
На фотографиях, которые имеются в распоряжении редакции, видно, что в кассы выстроилась большая очередь. Без электричества также не работает терминал по продаже билетов.
Читатель НГС сообщил, что в результате было принято решение пропускать пассажиров через турникеты без билетов.
— Пускают в электрички, типа там билеты купите, — отметил собеседник.
НГС направил запрос в Службу корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» — с просьбой прокомментировать ситуацию. Специалисты пообещали предоставить ответ в ближайшее время.
В прошлом году зимой 2,5 тысячи жителей Ленинского района сутки сидели без света. Муниципальные власти организовали для них точки с горячим питанием.