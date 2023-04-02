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Делом об утечке утечкой соляной кислоты на станции Инская в Новосибирске заинтересовался Бастрыкин

Течь обнаружили сегодня, 2 апреля, утром

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Транспортная прокуратура организовала проверку

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям доложить о результатах проверки инцидента, связанного с утечкой соляной кислоты на станции Инская в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

— По данному факту следственными органами Восточного МСУТ СК России организована доследственная проверка. Председатель СК России поручил и. о. руководителя Восточного межрегионального СУ СК России на транспорте Владимиру Ануфриеву доложить об обстоятельствах произошедшего и первых результатах организованной проверки, — говорится в сообщении.

Напомним, утром 2 апреля на станции Инская заметили течь соляной кислоты из контейнера. Поезд следовал от станции Косяковка Куйбышевской железной дороги до станции Алдан Якутской железной дороги.

Летом также на станции Инская в Новосибирске произошла утечка соляной кислоты из железнодорожного контейнера.

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Утечка кислотыРЖДАлександр БастрыкинНовосибирск
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