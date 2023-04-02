Делом об утечке утечкой соляной кислоты на станции Инская в Новосибирске заинтересовался Бастрыкин

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям доложить о результатах проверки инцидента, связанного с утечкой соляной кислоты на станции Инская в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
— По данному факту следственными органами Восточного МСУТ СК России организована доследственная проверка. Председатель СК России поручил
Напомним, утром 2 апреля на станции Инская заметили течь соляной кислоты из контейнера. Поезд следовал от станции Косяковка Куйбышевской железной дороги до станции Алдан Якутской железной дороги.
Летом также на станции Инская в Новосибирске произошла утечка соляной кислоты из железнодорожного контейнера.