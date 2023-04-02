Соляная кислота протекла из контейнера на станции Инская в Новосибирской области — прокуратура начала проверку

Специальные службы приступили к ликвидации разлива. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Прокуратура проверит исполнение законодательства в сфере перевозки опасных грузов.

Летом также на станции Инская в Новосибирске произошла утечка соляной кислоты из железнодорожного контейнера.