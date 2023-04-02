Соляная кислота протекла из контейнера на станции Инская в Новосибирской области — прокуратура начала проверку

На станции Инская в Новосибирской области сегодня, 2 апреля, заметили течь соляной кислоты из контейнера. Транспортная прокуратура начала проверку.
— Сегодня около 6 часов местного времени в Новосибирской области на железнодорожной станции Инская Западно-Сибирской железной дороги при проверке технического состояния вагонов грузового поезда, следовавших от станции Косяковка Куйбышевской железной дороги до станции Алдан Якутской железной дороги, выявлена течь соляной кислоты, являющейся опасным грузом, из погруженной в железнодорожный контейнер емкости, — рассказали в пресс-службе Новосибирской транспортной прокуратуры.
Специальные службы приступили к ликвидации разлива. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Прокуратура проверит исполнение законодательства в сфере перевозки опасных грузов.
Летом также на станции Инская в Новосибирске произошла утечка соляной кислоты из железнодорожного контейнера.