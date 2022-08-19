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Утечка соляной кислоты произошла на станции Инская в Новосибирске

По данным МЧС, угрозы жизни и здоровью населению нет

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Поврежденный контейнер транспортировали на тупиковый путь

Поврежденный контейнер транспортировали на тупиковый путь

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19 августа на станции Инская в Новосибирске произошла утечка соляной кислоты из железнодорожного контейнера. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, угрозы населению нет.

— Поступила информация об обнаружении капельной течи соляной кислоты из железнодорожного контейнера грузового состава на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги. Проводятся работы по транспортировке контейнера на тупиковый путь. Угрозы жизни и здоровью населению нет, — пояснили в министерстве.

В МЧС отметили, что инцидент не повлиял на движение поездов по железной дороге. На место происшествия отправили автомобиль химико-радиометрической лаборатории, муниципальную и региональную аварийно-спасательные службы, а также новосибирский центр «Экоспасс».

20 июня утечка химикатов произошла на железной дороге в Барабинске Новосибирской области. Течь из контейнера обнаружили вечером, на ликвидацию последствий спасателям понадобились сутки. Химическое вещество текло со скоростью 1–2 капли в минуту.

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