Утечка соляной кислоты произошла на станции Инская в Новосибирске
По данным МЧС, угрозы жизни и здоровью населению нет
19 августа на станции Инская в Новосибирске произошла утечка соляной кислоты из железнодорожного контейнера. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, угрозы населению нет.
— Поступила информация об обнаружении капельной течи соляной кислоты из железнодорожного контейнера грузового состава на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги. Проводятся работы по транспортировке контейнера на тупиковый путь. Угрозы жизни и здоровью населению нет, — пояснили в министерстве.
В МЧС отметили, что инцидент не повлиял на движение поездов по железной дороге. На место происшествия отправили автомобиль химико-радиометрической лаборатории, муниципальную и региональную аварийно-спасательные службы, а также новосибирский центр «Экоспасс».
20 июня утечка химикатов произошла на железной дороге в Барабинске Новосибирской области. Течь из контейнера обнаружили вечером, на ликвидацию последствий спасателям понадобились сутки. Химическое вещество текло со скоростью 1–2 капли в минуту.