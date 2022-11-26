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Тема дняПроклятые рельсы: ДТП на трамвайных путях
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Троллейбус № 29 вернется на маршрут в Новосибирске с 28 ноября

Его закрывали из-за ремонта моста через реку Тулу

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Троллейбусы не могли доехать до Северо-Чемского жилмассива из-за ремонта моста

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Троллейбус № 29 вернется на маршрут с 28 ноября 2022 года. Об этом накануне сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

Маршрут № 20 станция метро «Заельцовская» — Северо-Чемской жилмассив закрыли 11 ноября 2022 года в связи с ремонтом моста через реку Тулу. Возобновить движение планировалось с 1 декабря.

— По информации управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, ремонтные работы на объекте «Мост через реку Тулу по улице Ватутина» заканчиваются, проезжая часть моста оборудована для проезда троллейбусов, — рассказали в муниципалитете.

Ранее НГС писал о том, что перекресток Ватутина и Планировочной в Новосибирске перекроют до 1 апреля 2023 года из-за строительства четвертого моста.

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