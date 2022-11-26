Троллейбус № 29 вернется на маршрут в Новосибирске с 28 ноября

Троллейбус № 29 вернется на маршрут с 28 ноября 2022 года. Об этом накануне сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.
Маршрут № 20 станция метро «Заельцовская» — Северо-Чемской жилмассив закрыли
— По информации управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, ремонтные работы на объекте «Мост через реку Тулу по улице Ватутина» заканчиваются, проезжая часть моста оборудована для проезда троллейбусов, — рассказали в муниципалитете.
Ранее НГС писал о том, что перекресток Ватутина и Планировочной в Новосибирске перекроют до