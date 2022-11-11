В Новосибирске до декабря перестанет курсировать троллейбус № 29

В Новосибирске до декабря перестанет курсировать троллейбус
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Ограничение связано с ремонтом моста через реку Тулу
В Новосибирске с 11 ноября до 1 декабря закрывают троллейбусный маршрут
— Ограничение связано с проведением ремонтных работ на мосту через реку Тулу. Срок завершения работ согласно заключенному муниципальному контракту — 30 ноября 2022 года, — сообщили в пресс-центре мэрии.
Напомним, в Новосибирске 4 ноября ограничили движение транспорта по улице Ленина. Участок от Красного проспекта до Урицкого сделали пешеходным. Однако, несмотря на запрет, водители продолжают ездить по улице.