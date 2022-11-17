Перекресток Ватутина и Планировочной перекроют на четыре месяца

В Новосибирске на четыре месяца планируется перекрыть движение на перекрестке улиц Планировочной и Ватутина в Ленинском районе города. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии Новосибирска.
Согласно документу, ограничение движения будет длиться с 17 декабря этого года по 1 апреля 2023 года.
— Ввести с 17.12.2022 по 01.04.2023 временное прекращение движения транспортных средств на пересечении улиц Ватутина и Планировочной путем закрытия проезжей части, обеспечив объезд по ул. Планировочной, ул. Выставочной, — указано в проекте постановления.
Как сообщается в документе, ограничительные меры планируется ввести в связи с проведением работ по выносу коммуникаций из зоны строительства транспортной развязки на площади Труда. Их проводит ООО «Производственная фирма «ВИС» в рамках строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске.
Отметим, в начале ноября на четвертом мосту в Новосибирске установили перемычку между пилонами. Конструкция поднята на высоту 67,6 метра над уровнем земли.