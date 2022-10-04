«Взлетаем!» За полчаса до гибели девушка записала пророческую сториз: разбор страшного ДТП
В Land Cruiser влетел лихач, по результатам экспертизы по фото в колонию отправили водителя внедорожника
В джип Анатолия Люшакова въехал лихач на тюнингованной Toyota Chaiser, одна из пассажирок легковушки погибла на месте. Во время следствия пожилой новосибирец из свидетеля превратился в обвиняемого, а после — в осужденного. Защищаясь в суде, мужчина обнаружил противоречия в уголовном деле, а также смог доказать небрежность инспекторов ДПС в отработке дорожно-транспортного происшествия. Но было уже поздно: 28 сентября Люшаков отправился в колонию на 2,5 года. Подробности — в материале Виктора Бобровникова.
Роковой поворот
19 апреля 2019 года около 22:00 Анатолий Люшаков возвращался домой по Мочищенскому шоссе, по пути он решил завернуть в магазин. Для этого нужно было пересечь проезжую часть по встречной полосе. События того вечера мужчина вряд ли когда-нибудь забудет.
— Я остановился, вижу, что на встречной полосе метров на 400 (до ближайшего светофора) нет машин. А из двора, в который я планировал заехать, выезжал грузовик, я остановился, чтобы его пропустить. Только проехал этот грузовик мимо меня, я почувствовал удар страшной силы, сработали четыре подушки безопасности. Они и пристегнутые ремни безопасности спасли мою жизнь, — вспоминает Анатолий.
Столкновение Лэнд Крузера Люшакова с двигавшимся по своей полосе Чайзером было такой силы, что остановочный путь легкового автомобиля превысил 42 метра. Им управлял 22-летний Дмитрий Кошкин, на пассажирском сидении — его ровесница Дарья Чиркова, сзади еще два пассажира — Сергей Черненко и Анастасия Савченко.
Судом впоследствии установлено, что пассажиры Чайзера не были пристегнуты: в ДТП погибла 22-летняя Дарья Чиркова, а Сергей Черненко получил травмы. Водитель иномарки отделался ушибами.
— Инспекторы ГИБДД подъехали быстро, благо были неподалеку. Один из них сказал, что видел этот Чайзер, пролетевший мимо него с высокой скоростью. Собирался остановить — но не успел, в руках у инспектора были какие-то документы, поэтому он не смог сделать сигнал жезлом, — говорит Люшаков.
Незадолго до аварии Дарья Чиркова выложила в социальных сетях сториз из салона автомобиля: на нём Чайзер набирает высокую скорость. Девушка снабдила короткое видео подписью «Взлетаем».
— Скорость движения Чайзера точно превышала 100 км/ч при разрешенных 60 на том участке. Я сам двигался в тот вечер к месту, где впоследствии произошло ДТП, со скоростью около 80 км/ч, меня обогнала эта машина как стоячего. Кстати, у Чайзера не работала одна из фар. Я эти показания давал и следователю, и суду. Кажется, их не учли при вынесении решения, — рассказал НГС новосибирец, проходивший по делу свидетелем. Он попросил не указывать его фамилию в публикации.
Из свидетеля — в подсудимого
В ходе расследования уголовного дела о смертельном ДТП Анатолия Люшакова вызывали на допросы. Сначала — в качестве свидетеля.
— Камеры видеонаблюдения на месте ДТП есть, свидетели имеются. Мне казалось очевидным, что отвечать за последствия должен и будет водитель Чайзера, который значительно превысил скорость, из-за чего не смог меня объехать по свободной полосе движения. Я был наивен, — вспоминает Люшаков.
Материалы с уличных видеокамер в итоге не были приобщены к уголовному делу. Инспекторы ГИБДД не устанавливали скорость движения Чайзера и не определяли его тормозной путь. Это усложнило проведение судебной экспертизы по делу.
Назначенный судом специалист из Сибирского регионального центра судебной экспертизы Минюста РФ определил, что в момент столкновения внедорожник Люшакова находился в статичном положении, и в данной ситуации действия его водителя не регламентированы ПДД.
— В данной дорожной ситуации водитель Toyota Land Cruiser не мог создавать какую-либо опасность для последующего прямолинейного движения автомобилю Toyota Chaiser, — говорится в экспертизе.
Эксперт пришёл к выводу, что водитель легкового автомобиля имел техническую возможность предотвратить столкновение (в случае соблюдения скоростного режима, в данной ситуации — 60 км/ч). Специалист не смог определить тормозной путь Чайзера (по какой-то причине этой информации нет в материалах ГИБДД), но остановочный путь установлен: 42,2 метра.
В итоговой части экспертизы говорится, что в действиях водителя Чайзера усматриваются признаки нарушения трех пунктов ПДД, один из которых стоит в причинно-следственной связи с аварией.
— В действиях водителя автомобиля «Тойота Ленд Крузер» несоответствий требованиям ПДД РФ не усматривается, — так заканчивается экспертиза.
Прокуратуру и судью эта экспертиза не устроила, была заказана другая. Специалисты с Алтая в отличие от сибирских коллег не удосужились выезжать на место ДТП, а также проводить визуальный осмотр автомобилей. Их выводы основаны на анализе фотографий.
Алтайские эксперты пришли к однозначному выводу: «Лэнд Крузер» находился в движении в момент ДТП.
— Я считаю, что суд вышел за пределы своих полномочий, назначая вторую экспертизу. Исходя из результатов первой, Люшакова бы пришлось оправдывать. Гособвинитель, аргументируя необходимость второй экспертизы, заявил, что она нужна, так как скорость Чайзера не была определена. Но и вторая ее не определила. Я ходатайствовал о проведении третьей по тем же основаниям, но суд отказал, — говорит адвокат Люшакова Сергей Мурачев.
Адвокат считает, что сотрудники ГИБДД допустили халатность: неправильно сделали замеры на месте ДТП, не установили следы торможения.
— Именно из-за халатности инспекторов в итоге не были установлены ключевые обстоятельства: скорость Чайзера и путь его торможения. Сотрудники ГИБДД даже не сделали фотографий с места происшествия. По моему мнению, главным образом из-за этого незаконно осудили Люшакова, — добавил Мурачев.
Итоги
9 марта 2022 года Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил Анатолия Люшакова к 2,5 годам колонии-поселения и обязал его выплатить миллион рублей сестре погибшей и 500 тысяч — Сергею Черненко, который получил травмы.
Суд посчитал, что показания водителя Крузера не подтверждаются совокупностью собранных доказательств, но показания пассажиров Чайзера — достоверны, так как они не состоят в родстве, а значит, у них не было мотивов кого-то оговаривать. В частности, пассажир Савченко утверждал, что это Крузер врезался в них, а не наоборот.
Один из опрошенных судом свидетелей видел, как Крузер пропускал автомобиль, выезжающий со двора. Другой — говорил, что у Чайзера была возможность перестроиться на правую свободную полосу. Суд посчитал, что тонировка легкового автомобиля не является препятствием для наблюдения за дорожной обстановкой.
— Показания свидетелей и потерпевших последовательны и логичны и каких-либо существенных противоречий не имеют, — говорится в решении суда. — Выводы экспертов о том, что действия подсудимого не состоят в причинно-следственной связи с ДТП, суд не принимает во внимание.
Люшаков подал апелляцию, но решение первой инстанции оставили в силе.
Редакции не удалось дозвониться на сотовые телефоны пострадавшего Черненко (не ответил) и водителя Чайзера Дмитрия Кошкина: его бывшим номером сейчас владеет девушка, водителя Чайзера она не знает. Адвокат Кошкина заявил, что не располагает актуальным телефоном своего бывшего клиента, который сейчас находится в Москве.
По просьбе НГС адвокат Видана Ширшова изучила экспертизы по делу и оба решения суда.
— Считаю, что суд исследовал все доступные ему доказательства, в том числе проверялась позиция защиты. Приговор вынесен на основании совокупности доказательств представленных сторонами процесса. Отмечу, что решение по делу могло бы быть иным в случае установления скорости движения Чайзера. Тогда по-другому бы рассчитывалась формула возникновения препятствия, реакции водителей, возможность избежать столкновения, — заявила НГС Ширшова.
8 августа 2022 года в ГУ МВД по Новосибирской области усмотрели нарушения служебной дисциплины сотрудниками полка ДПС, которые не направили в суд сведения о нарушениях правил дорожного движения Дмитрием Кошкиным. Назначена служебная проверка по факту выявленного нарушения.
— Мы предоставили суду информацию о том, что Кошкин нарушал ПДД за последние несколько лет более тридцати раз. Большинство штрафов — за превышение скоростного режима. Но это не было учтено, — сетует Анатолий Люшаков.
Новосибирец за два дня до отправки в колонию выплатил 500 000 рублей сестре погибшей Дарьи Чирковой.
— Я сказал ей, что буду бороться, чтобы Кошкин понёс наказание. Сестра Чиркуновой сказала, что будет очень рада, если этого лихача привлекут к ответственности. Как я понял, она тоже считает, что вина в этом ДТП — не моя, — сказал НГС Люшаков.
НГС связался с сестрой погибшей, та подтвердила, что Люшаков выплатил ей полмиллиона. Девушка отказалась комментировать решение суда. Перед отправкой в колонию Анатолий заявил НГС, что будет оспаривать приговор.
Ранее НГС сообщал, что прокуратура даст оценку действиям полицейских по результату расследования дела о халатности, связанному с убийством 17-летней девушки в Нижней Ельцовке.