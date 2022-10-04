«Взлетаем!» За полчаса до гибели девушка записала пророческую сториз: разбор страшного ДТП

Роковой поворот

19 апреля 2019 года около 22:00 Анатолий Люшаков возвращался домой по Мочищенскому шоссе, по пути он решил завернуть в магазин. Для этого нужно было пересечь проезжую часть по встречной полосе. События того вечера мужчина вряд ли когда-нибудь забудет.



— Я остановился, вижу, что на встречной полосе метров на 400 (до ближайшего светофора) нет машин. А из двора, в который я планировал заехать, выезжал грузовик, я остановился, чтобы его пропустить. Только проехал этот грузовик мимо меня, я почувствовал удар страшной силы, сработали четыре подушки безопасности. Они и пристегнутые ремни безопасности спасли мою жизнь, — вспоминает Анатолий.