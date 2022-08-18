Убийство 17-летние девушки в Нижней Ельцовке: прокуратура оценит действия полиции после расследования дела о халатности
Сейчас дело расследуют сотрудники СК
Прокуратура планирует дать оценку действиям полицейских по результату расследования дела о халатности, связанному с убийством 17-летней девушки в Нижней Ельцовке.
Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС исполняющий обязанности начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Александр Феофанов.
Мать убитой в Нижней Ельцовке девушки трижды обращалась в полицию и жаловалась на угрозы убийством в адрес дочери.
Убийство девушки, произошедшее на улице Лесосечной в Новосибирске, попало на кадры видеорегистратора машины, на записи видно, как девушка убегала от преследующего ее мужчины, но тот смог догнать ее, опрокинуть и нанести более 10 ударов ножом. Позднее в районе улицы Хилокской полиция задержала 27-летнего ранее судимого Хушнуда Хамроева, который признал вину в убийстве. По факту происшествия возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 105 УК РФ).
После происшествия следователи возбудили дело о халатности полицейских. Предполагается, что их бездействие привело к гибели девушки. В региональном СУ СКР отмечали, что должностные лица не принимали мер по поступившим заявлениям.