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Убийство 17-летние девушки в Нижней Ельцовке: прокуратура оценит действия полиции после расследования дела о халатности

Сейчас дело расследуют сотрудники СК

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Прокуратура даст оценку действиям полиции по результатам расследования

Прокуратура даст оценку действиям полиции по результатам расследования

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Прокуратура планирует дать оценку действиям полицейских по результату расследования дела о халатности, связанному с убийством 17-летней девушки в Нижней Ельцовке.

Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС исполняющий обязанности начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Александр Феофанов.

Мать убитой в Нижней Ельцовке девушки трижды обращалась в полицию и жаловалась на угрозы убийством в адрес дочери.

Убийство девушки, произошедшее на улице Лесосечной в Новосибирске, попало на кадры видеорегистратора машины, на записи видно, как девушка убегала от преследующего ее мужчины, но тот смог догнать ее, опрокинуть и нанести более 10 ударов ножом. Позднее в районе улицы Хилокской полиция задержала 27-летнего ранее судимого Хушнуда Хамроева, который признал вину в убийстве. По факту происшествия возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 105 УК РФ).

После происшествия следователи возбудили дело о халатности полицейских. Предполагается, что их бездействие привело к гибели девушки. В региональном СУ СКР отмечали, что должностные лица не принимали мер по поступившим заявлениям.

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