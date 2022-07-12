Конкурс «Лучший водитель такси» прошел в Новосибирске — репортаж с соревнования

Сегодня, 12 июля, на базе Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства состоялся региональный этап V Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России».

В соревновании приняли участие 16 водителей такси. Победителем во второй раз стал Алексей Черников, который выиграл в конкурсе в 2020 году. Алексей работает в сфере перевозок более 20 лет.