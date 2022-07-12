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Тема дняРепортаж с конкурса таксистов
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Конкурс «Лучший водитель такси» прошел в Новосибирске — репортаж с соревнования

Участники выполняли некоторые элементы со стаканом воды на крыше

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В конкурсе участвовало 16 таксистов

В конкурсе участвовало 16 таксистов

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Сегодня, 12 июля, на базе Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства состоялся региональный этап V Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России».

В соревновании приняли участие 16 водителей такси. Победителем во второй раз стал Алексей Черников, который выиграл в конкурсе в 2020 году. Алексей работает в сфере перевозок более 20 лет.

Для участия в состязании водители должны иметь разрешение на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также стаж 3 года

Для участия в состязании водители должны иметь разрешение на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также стаж 3 года

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— Приятно участвовать в таком творческом и практическом состязании, ощутить азарт, повстречаться с коллегами. Каждый раз подобная схватка привносит новые краски в мою жизнь. Обязательно нужна подготовка, особенно если есть желание победить, — рассказал победитель.

Кроме того, чтобы участвовать в конкурсе, у водителей должны отсутствовать грубые нарушения ПДД в течение года

Кроме того, чтобы участвовать в конкурсе, у водителей должны отсутствовать грубые нарушения ПДД в течение года

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В ходе конкурса у водителей проверяли знания правил дорожного движения, улично-дорожной сети, региональных достопримечательностей, истории региона и законодательства такси.

На автодроме проходил практический этап соревнований: проверяли навыки маневрирования, установки детского кресла и плавности движения

На автодроме проходил практический этап соревнований: проверяли навыки маневрирования, установки детского кресла и плавности движения

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Практическая часть конкурса — парковка, змейка задним ходом, поворот на 90 градусов задним ходом — проходила со стаканом воды на крыше

Практическая часть конкурса — парковка, змейка задним ходом, поворот на 90 градусов задним ходом — проходила со стаканом воды на крыше

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Акцент во время конкурса делался не на скорость движения, а на плавность и аккуратность

Акцент во время конкурса делался не на скорость движения, а на плавность и аккуратность

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Второе место в соревновании досталось Наталье Сафиулиной, которая выиграла соревнование два раза. Третье — Сергею Пупкову

Второе место в соревновании досталось Наталье Сафиулиной, которая выиграла соревнование два раза. Третье — Сергею Пупкову

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Как сообщила начальник управления организации пассажирских перевозок Минтранса региона Евгения Тюрина, цель данного мероприятия — популяризация легальных таксомоторных перевозок, поднятие престижа профессии водителя такси

Как сообщила начальник управления организации пассажирских перевозок Минтранса региона Евгения Тюрина, цель данного мероприятия — популяризация легальных таксомоторных перевозок, поднятие престижа профессии водителя такси

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«В настоящий момент зарегистрировано 111 юридических лиц и 150 индивидуальных предпринимателей, которые получают разрешения на перевозку, это порядка 2100 документов», — отметила Евгения Тюрина

«В настоящий момент зарегистрировано 111 юридических лиц и 150 индивидуальных предпринимателей, которые получают разрешения на перевозку, это порядка 2100 документов», — отметила Евгения Тюрина

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Как сообщили в пресс-службе правительства НСО, финалисты получат денежные призы и памятные подарки

Как сообщили в пресс-службе правительства НСО, финалисты получат денежные призы и памятные подарки

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Лучший водитель представит Новосибирскую область в финале конкурса весной 2023 года

Лучший водитель представит Новосибирскую область в финале конкурса весной 2023 года

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Ранее НГС писал о конкурсе, тогда победителем второй раз стала Наталья Сафиулина, героиня статьи на НГС.

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