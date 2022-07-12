Конкурс «Лучший водитель такси» прошел в Новосибирске — репортаж с соревнования
Участники выполняли некоторые элементы со стаканом воды на крыше
Сегодня, 12 июля, на базе Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства состоялся региональный этап
В соревновании приняли участие 16 водителей такси. Победителем во второй раз стал Алексей Черников, который выиграл в конкурсе в 2020 году. Алексей работает в сфере перевозок более 20 лет.
— Приятно участвовать в таком творческом и практическом состязании, ощутить азарт, повстречаться с коллегами. Каждый раз подобная схватка привносит новые краски в мою жизнь. Обязательно нужна подготовка, особенно если есть желание победить, — рассказал победитель.
В ходе конкурса у водителей проверяли знания правил дорожного движения, улично-дорожной сети, региональных достопримечательностей, истории региона и законодательства такси.
Ранее НГС писал о конкурсе, тогда победителем второй раз стала Наталья Сафиулина, героиня статьи на НГС.