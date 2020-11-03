«Не отвяжется, пока я ему женщину не найду»: история сибирячки, которая работает «трезвым водителем»

Жительница Новосибирска рассказала о своей работе «трезвым водителем»
Наталья Сафиулина — победитель и призер конкурса «Лучший водитель России». И водит она не только легковые автомобили. Может запросто управиться с КАМАЗом, пролететь на мотоцикле или разбить волну, находясь за рулем катера.
Наталья — обаятельный человек с хорошим чувством юмора. Посмотрите видео, в которое мы включили самые интересные моменты из нашей беседы.
Автор: Антон Дигаев
Как всё началось
Девять часов вечера — город засыпает, просыпаются (пьяные?) отдыхающие. Люди, которые решили расслабиться, которые ценят свое время и свой комфорт — так характеризует своих клиентов Наталья Сафиулина, профессиональный водитель с
— У меня не было ни сайта, ничего. Объявления на «Авито». Маловероятно, что стрельнуло бы, но стрельнуло. Первый заказ — это был неиспытуемый страх. Чужой автомобиль, и не какой-то, а сразу Land Cruiser, — вспоминает она. — Сейчас уже не страшно ни на каком. Ни на грузовике, ни на «Ровере». Тогда всё было хорошо, мужчина остался доволен, стал моим постоянным клиентом. Пока не бросил пить (Смеется.).
Наталья Сафиулина подсчитала, что за три года было примерно
Адреналин и юмор
Истории про работу она рассказывает с удовольствием. Хорошие, плохие, неприятные и смешные. Она уже привыкла к ночному графику и к абсолютно непредсказуемым заказам. Самые забавные диалоги с клиентами Наталья выкладывает в своем блоге. Например:
— Здравствуйте, а можно трезвого водителя заказать?
— Здравствуйте, можно. Вам на ближайшее время?
— Нет, часов на десять. Он у вас в десять еще будет трезвый?
Или звонит клиент, поясняет, что его надо забрать вместе с машиной, завезти в гараж за водкой, затем доставить в поселок Новый. Всё это представлялось подозрительно, пока по факту не выяснилось, что в гараж надо попасть за лодкой, а самого человека доставить на рыбалку.
Сумму месячного заработка Наталья предпочитает не озвучивать. По её словам, цена за услугу «Трезвый водитель» варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч. Зависит от времени и так называемых дополнительных услуг. Иногда клиент может озвучить один маршрут, а в процессе захочет уехать еще куда-нибудь. Например, на Алтай или, допустим, заглянуть в стрип-бар (однажды её пригласили, чтобы «сберечь семейный бюджет»). Каждый выезд — непредсказуемый. Возможно, этот адреналин и затягивает.
— Человек звонит, просит перевезти его из пункта А в пункт Б. Ты приезжаешь, пересаживаешься в его автомобиль, выполняешь поставленные задачи. Иногда простой перевозкой дело не ограничивается. Кому-то нужно помочь выбрать цветы, купить детскую смесь, выбрать подарок женщине — всё что угодно, — смеется Наталья. — Наверное, догадываетесь, что интимные услуги я не оказываю. Когда человек намекает, что ему вот бы надо бы, я объясняю, что это можно, я могу вам посодействовать, помочь найти, но это другие организации, другие люди, другие женщины. У меня вот есть ограниченный список услуг, которые я оказываю, вот в этих пределах. Я могу зайти в аптеку, купить цветы, продукты помочь выбрать. Опять же всё зависит от клиента. Если клиент мне неприятен, я выполню услугу только в тех рамках, про которые мы договорились. Если клиент мне дорог, мы с ним давно знакомы, он никогда не скупится ни на чаевые, ни на что, соответственно, я этому человеку тоже иду навстречу.
Сложные моменты
Правда, поездки бывают и неприятно неожиданными. Точнее, с трудностями, говорит Наталья. Например, однажды они поехали за город, и вдруг клиент попросил остановиться в поле. Сказал, что всё, здесь он и заночует. Из поля ей пришлось добираться до ближайшего села на попутках, а там уже в город — на BlaBlaCar. Или однажды на нее с кулаками набросилась жена клиента, который решил уехать на Алтай с «трезвым водителем».
Бывают клиенты, которые пытаются учить её водить машину, просят проехать на красный свет, называют её разными именами или не пристегивают ремни. В таких случаях Наталья жестко ставит условия — или по её правилам, или никак.
Иногда новые клиенты удивляются, что приехала женщина, но в итоге всем нравится. Хотя стереотип-атавизм еще проскальзывает, и кто-то может спросить: «Вы ездить то вообще умеете?»
Ездить Наталья точно умеет и даст фору любому водителю-мужчине. Она — победитель конкурса «Лучший водитель России»
Ради разнообразия в жизни или когда есть время, Наталья подключается к агрегаторам такси. Но в итоге лишний раз убеждается, что это не то. И вообще работу обычным таксистом считает намного опаснее, чем работу «трезвым водителем» — не угадаешь, кто и с какими намерениями сядет в машину.
Семья и профессия
У Натальи есть 10-летний сын. Своего мужа Ивана она встретила, когда уже работала «трезвым водителем», так что, даже если у него были внутренние протесты, пришлось смириться.
Иван тоже водитель, теперь они работают вместе. Вместе развозят сотрудников ресторанов. И вместе выезжают как «трезвый водитель». Но в сфере услуг «Трезвый водитель» Наталья всё-таки королева. Когда она не может и говорит, что вместо нее приедет муж, клиенты предпочитают подождать, лишь бы поехать именно с Натальей.
— Я работаю ежедневно, каждую ночь. Практически весь свой водительский стаж работаю ночью. Соответственно, днем я отдыхаю. Все уже привыкли — что меня нет, что я сплю днем, — говорит она.
Несколько раз она брала на работу своего сына. Прокатились, заехали в кафе. Детям всегда интересно посмотреть, где и как работают их родители, объясняет Наталья.
На вопрос клиентов из серии: «Как муж позволяет?» у Натальи всегда есть четкий и уверенный ответ. Во-первых, не дает оскорблять Ивана в её присутствии, во-вторых, говорит, что он самый лучший.
— У него есть такое убеждение — я знаю, что я делаю, я знаю, что так будет лучше, — объясняет она. — У меня муж делает всё для меня. Большое ему спасибо, что он не запрещает делать мне всё, что я хочу.
Забота мужа проявляется не только в беспокойстве. Он привозит и отвозит Наталью к машине клиента. Привозит ужин, если Наталье нужно сидеть в машине клиента и ждать всю ночь, когда он подойдет (да, бывает и такое, что нельзя покинуть машину, чтобы сходить в туалет). Иван признается, что иногда даже сопровождает её — едет второй машиной (хоть и затратно).
Любовь к «Ладе»
Иван восхищается своей женой.
— Вы видели когда-нибудь, как легко паркуется девушка на КАМАЗе с прицепом? Так вот, Наташа умеет, — говорит он.
Легковые автомобили, маломерные суда, гидроциклы, мотоциклы, легковые автомобили с прицепом, грузовые автомобили, автобусы — этими категориями Наталья уже владеет, так что в любой момент на любую технику. Даже мечтает, чтобы кто-нибудь заказал услугу «Трезвый водитель», например, на автобус.
Сама она ездит на Lada Granta. Так получилось, что отечественная марка машины у нее все эти
— У меня в принципе все автомобили, который были, это только «Лады». Наверное, люди моего возраста так и начинали. Первый опыт — с «жигулей»-классики. Я далеко от этих людей не отошла. Потом просто подвернулся случай сдать эти «жигули» по утилизации в обмен на новый автомобиль в салоне, — объясняет она. — Предложение было выгодным, от которого грех отказываться. Я поменяла один автомобиль на другой. Поэтому из «Лады» снова получилась «Лада». Отъездила, поняла, что меня устраивает. Опять поменяла на новый автомобиль.
На вкус и цвет фломастеры разные, смеется Наталья. Кто-то выбирает старую иномарку, кто-то — новые «жигули». Главное — что вещь новая. В машине никто не сидел, основные узлы и агрегаты вполне устраивают.
Сейчас у нее уже пятая новая «Лада» — Lada Granta. Когда она забирает машину, сотрудники салона делают фотографию и отправляют покупателю. В ответ Наталья обычно отправляет свои — где стоит на руках рядом со своей новенькой машинкой.
Планы на будущее
— Вы не смотрели фильм «Трезвый водитель»? Там, где его все достали и он выкинул ключи куда-то в канаву и ушел. Наверное, наступает когда-то предел, — смеется Наталья.
Но пока этот предел не наступил, она продолжает работать и получать удовольствие от своей работы. Несмотря на все сложности, ночной график и семейные моменты. Сегодня, по её словам, в городе не так много людей, которые могут профессионально оказывать эту услугу. А сарафанное радио — по-прежнему самая лучшая реклама. Так что впереди еще много планов и новых (конечно же, хороших) историй.
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