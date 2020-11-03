«Не отвяжется, пока я ему женщину не найду»: история сибирячки, которая работает «трезвым водителем»

Как всё началось



Девять часов вечера — город засыпает, просыпаются (пьяные?) отдыхающие. Люди, которые решили расслабиться, которые ценят свое время и свой комфорт — так характеризует своих клиентов Наталья Сафиулина, профессиональный водитель с 13-летним стажем. Поздний вечер для Натальи — начало рабочего дня. По вечерам она развозит после смен сотрудников кафе и ресторанов. 10 лет для нее это было основной работой. Потом стало скучно, и она решила попробовать что-то новенькое. Так, за три года Наталья Сафиулина стала профессиональным «трезвым водителем».

— У меня не было ни сайта, ничего. Объявления на «Авито». Маловероятно, что стрельнуло бы, но стрельнуло. Первый заказ — это был неиспытуемый страх. Чужой автомобиль, и не какой-то, а сразу Land Cruiser, — вспоминает она. — Сейчас уже не страшно ни на каком. Ни на грузовике, ни на «Ровере». Тогда всё было хорошо, мужчина остался доволен, стал моим постоянным клиентом. Пока не бросил пить (Смеется.).